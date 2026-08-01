Calciomercato: l’ex Reggina Martinez torna in Italia. Giocherà in serie C

Ha indossato la maglia della Reggina per due stagioni, la seconda meno da protagonista per l’antipatica regola degli Under, ma le sue presenze sono state sufficienti ad entrare subito nel cuore dei tifosi. Miguel Martinez ha poi lasciato l’amaranto per una esperienza a Malta e adesso torna nuovamente in Italia:

“Dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, passa al Catania dove in 30 presenze porta a casa 11 reti inviolate. Veste le maglie anche di Triestina, Pordenone e Reggina prima di passare ai maltesi del Birkirkara la scorsa stagione“.