Domotek Volley, la grande estate di Boiko: l’opposto ucraino pronto a infiammare i tifosi

Per la prima volta, lo spogliatoio amaranto parlerà ucraino, e lo farà con un talento che ha già fatto parlare di sé sui palcoscenici internazionali.

Un colpo che sa di scommessa vinta in partenza per il club reggino. Boiko, 201 centimetri di altezza per 93 chili di peso, è un mancino naturale dalle doti fisiche eccezionali. La sua potenza al servizio e in attacco, unita a una precisione millimetrica, lo rendono un terminale offensivo moderno e difficilmente arginabile per i muri avversari. Ma è il suo curriculum, nonostante la giovanissima età, a impressionare. Reduce dall’avventura in VNL (Volleyball Nations League) con la nazionale maggiore ucraina, Boiko arriva a Reggio Calabria carico di entusiasmo. Per lui, l’estate è stata un sogno a occhi aperti. “Sono arrivato a Maribor un mese e mezzo fa – racconta in esclusiva il neo-opposto – e ho iniziato ad allenarmi con la nazionale maggiore dopo la trafila nelle giovanili. Al coach piaccio come giocatore e sono andato alla VNL per la prima volta a Lubiana. Ho fatto il mio debutto e penso sia andato niente male. Sono entusiasta di questo“.

Un’esperienza che ha dato ulteriore slancio a un ragazzo che ha già assaporato il successo. Nella scorsa stagione, Boiko è stato il condottiero assoluto della Tonno Callipo Vibo Valentia in Serie B, trascinando i compagni con la sua fame di vittoria e il suo carisma, dimostrando di essere molto più di un semplice realizzatore. Ma cosa spinge un giovane talento internazionale a scegliere la Domotek Volley? La risposta è nelle parole del giocatore stesso, che dimostra di aver già digerito l’ambiente e le ambizioni del club. “So che la Domotek è un club nuovo, giovane che si sta sviluppando rapidamente. Vuole raggiungere grandi traguardi e ha tutto ciò che serve per farlo. Proverò ad aiutarli con tutte le mie forze“.

Un’impostazione da grande atleta, quella di Oleksandr, che non si nasconde e risponde con schiettezza anche su se stesso e sul campionato che lo attende. “Che giocatore sono? Sono un opposto, mancino. Non posso dire molto su me stesso – dice con un sorriso –, penso sia meglio chiederlo agli allenatori che mi hanno allenato. So solo che sono alla Domotek per dare il mio massimo”. E sul torneo di A2, Boiko non ha dubbi: “A volte guardavo le partite e ho notato che è un campionato forte. Ci sono ottimi giocatori della nazionale che giocano in A2. Non vedo l’ora di provare a mostrare di cosa sono capace”.

C’è già un legame speciale con la città dello Stretto, che presto lo acclamerà. “Sì, ci sono stato circa tre mesi fa – rivela Boiko –. Sono andato a Reggio per fare il turista… e mi è piaciuta molto come città. È una città grande per la Calabria, c’è molto da vedere. Per me è fantastica”. Adesso, da turista a protagonista. Con la sua potenza e la sua voglia di stupire, Oleksandr Boiko è pronto a diventare il nuovo idolo del PalaCalafiore e a guidare la Domotek Volley in una stagione che si preannuncia ricca di emozioni. Il campionato di A2 può sognare in grande.