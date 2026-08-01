Reggina: sono attese altre ufficializzazioni e non riguardano solo i calciatori

Sul fronte organico mancano ancora all'appello almeno un altro portiere, difensore (forse due), centrocampista e attaccanti

Dopo l’ondata di ufficializzazioni dei giorni scorsi, in casa Reggina è iniziata una fase di attesa. Dal ritiro di Cantalupa arrivano quotidianamente i report sulle sedute di allenamento svolte dalla squadra agli ordini di Marco Marchionni. Un modo per aggiornare i tifosi sul lavoro portato avanti lontano da Reggio Calabria, in vista della prossima stagione. Il gruppo continua la preparazione, mentre la società lavora per completare organico e non solo.

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Sul fronte mercato sono attesi nuovi annunci. Il primo dovrebbe riguardare il centrocampista Alberto Acquadro, operazione già avviata da tempo. Si attende anche l’ufficialità del giovane portiere Piras, destinato a completare il reparto insieme al già presente in rosa Lagonigro. La Reggina dovrà inoltre inserire almeno un altro difensore esperto. Tra i nomi seguiti resta quello di Lancini, profilo Over che garantirebbe esperienza e affidabilità al reparto arretrato. Definito l’ingaggio di Zagrè, si insiste per Patierno. Tra questi c’è chi già si allena con gli amaranto.

Le prossime comunicazioni, però, non riguarderanno soltanto i calciatori. La società deve ancora presentare ufficialmente lo staff completo che affiancherà Marchionni durante la stagione. Al momento sono circolate alcune indiscrezioni, ma manca ancora il quadro definitivo con vice allenatore, preparatore atletico e dei portieri, match analyst.

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Restano da conoscere anche la durata esatta del ritiro di Cantalupa e il programma delle eventuali amichevoli. Test che saranno importanti per valutare la crescita della squadra, verificare la condizione atletica e iniziare a mettere in pratica le idee tattiche del nuovo allenatore.

Dopo una prima fase caratterizzata da numerosi annunci, i tifosi attendono quindi le ultime mosse. La rosa è già stata profondamente rinnovata, ma servono ancora alcuni innesti e diverse comunicazioni per completare il quadro della nuova Reggina.