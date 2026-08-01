Crollo di Pistunina, ritrovato il corpo di una seconda vittima. Basile: ‘Messina ferita’
"Ogni sforzo continua con la speranza di dare risposte a chi attende con il cuore sospeso" le parole del primo cittadino
01 Agosto 2026 - 09:49 | di Redazione
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“La tragedia di Pistunina continua a restituire un doloroso bilancio. Nella notte è stata ritrovata una seconda vittima. Si tratta di Rosa Leone”.
A dare la triste notizia è il sindaco Federico Basile.
“Intanto prosegue ancora questa mattina senza sosta il lavoro dei Vigili del Fuoco e di tutti i soccorritori, reso ancora più difficile dalle condizioni operative.
Ogni sforzo continua con la speranza di dare risposte a chi attende con il cuore sospeso.
Siamo vicini alle famiglie. Messina è profondamente ferita”.
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