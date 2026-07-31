Via libera per Acquadro, pronto per la Reggina

Quando nei giorni scorsi parlavamo di ultimi dettagli da sistemare, il riferimento era ad alcune situazioni contrattuali che Alberto Acquadro doveva risolvere con la Scafatese prima di poter diventare un nuovo calciatore della Reggina.

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Adesso è arrivato il passaggio decisivo. Il club campano, attraverso i propri canali social, ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista. Un annuncio che libera definitivamente il giocatore e apre la strada alla chiusura dell’operazione con la società amaranto.

La trattativa era stata definita ormai da diversi giorni, ma Acquadro aveva bisogno di interrompere formalmente il rapporto con la Scafatese, società con la quale aveva recentemente prolungato il contratto fino al giugno del 2027. Superato anche questo ostacolo, manca soltanto il comunicato ufficiale della Reggina, atteso a breve.

Il centrocampista classe 1996 rappresenta un innesto di spessore per la squadra allenata da Marco Marchionni. Un calciatore dotato di qualità, esperienza e personalità, abituato a disputare campionati importanti e soprattutto a vincere. Nel corso della carriera ha infatti partecipato a cinque promozioni: due con il Venezia e tre consecutive con Trapani, Siracusa e Scafatese.

Il direttore sportivo Giancarlo Romairone aggiunge così un altro elemento di grande affidabilità a un centrocampo che si preannuncia tra i più competitivi della categoria. Acquadro è ormai pronto a vestire la maglia amaranto.

Dopo la separazione dalla Scafatese, si attende soltanto l’annuncio della Reggina.