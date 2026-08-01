Assestamento di bilancio, il PD: ‘I numeri certificano la solidità dei conti e il buon lavoro dell’amministrazione di csx’

La delibera sull’assestamento generale di bilancio e sulla salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2026, approvata dal Consiglio comunale, restituisce un quadro chiaro e inequivocabile: i conti del Comune di Reggio Calabria sono in equilibrio e il percorso di risanamento avviato e portato avanti negli ultimi anni ha prodotto risultati concreti.

Non siamo davanti a una valutazione politica di parte, ma a quanto emerge dagli atti, dai dati contabili e dai pareri favorevoli espressi dagli uffici competenti e dall’Organo di revisione. La delibera dà innanzitutto atto che, con lo schema di rendiconto della gestione 2025, non è stato registrato alcun disavanzo da ripianare. Certifica inoltre che il Comune ha conseguito l’obiettivo programmatico relativo alla quota annuale di ripiano del disavanzo, in coerenza con l’accordo sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e approvato nel 2022.

Particolarmente significativo è anche il dato relativo alla liquidità dell’Ente: alla data del 24 luglio 2026 il fondo cassa ammontava a 95.416.009,90 euro. La verifica effettuata dagli uffici attesta, inoltre, una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario tanto nella parte corrente quanto nella parte capitale.

Il provvedimento accerta formalmente il permanere degli equilibri di bilancio nella gestione di competenza, nella gestione dei residui e in quella di cassa, garantendo il pareggio economico-finanziario, la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

Dalla ricognizione effettuata non sono emerse situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario un ulteriore adeguamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità, che viene giudicato adeguato all’andamento della gestione. Allo stesso modo, non sono state segnalate criticità nelle società e negli organismi partecipati capaci di produrre effetti negativi e inattesi sul bilancio comunale.

La ricostruzione finanziaria e il ruolo dell’opposizione

La delibera provvede anche a dare copertura ai debiti fuori bilancio segnalati e applica una quota di 351.850,98 euro, già accantonata nel risultato di amministrazione 2025, al fondo rischi contenzioso. È la dimostrazione di una gestione prudente, che non nasconde le passività ma predispone preventivamente le risorse necessarie ad affrontarle senza compromettere gli equilibri dell’Ente.

Questi dati rappresentano il riconoscimento oggettivo del lavoro svolto dall’amministrazione di centrosinistra. Un’amministrazione che aveva ereditato una condizione finanziaria drammatica, segnata dalle pesanti conseguenze delle precedenti gestioni di centrodestra. Basti ricordare che nel 2014 il centrosinistra aveva assunto la guida di un Comune sottoposto a un piano di riequilibrio costruito su un disavanzo di oltre 110 milioni di euro e con il rischio concreto del dissesto. Un’amministrazione che in questi anni ha dovuto coniugare il risanamento dei conti con la necessità di assicurare servizi, investimenti e prospettive di sviluppo alla città.

Non intendiamo alimentare polemiche né rivendicare primati. Riteniamo però doveroso ristabilire la verità dei fatti. Adesso è responsabilità di chi governa preservare questo patrimonio, proseguire con rigore lungo il cammino intrapreso e trasformare la solidità finanziaria raggiunta in servizi più efficienti, investimenti e risposte concrete per i cittadini. Il Partito Democratico, dai banchi dell’opposizione, svolgerà il proprio ruolo con serietà e attenzione, difendendo il lavoro compiuto e vigilando affinché i risultati ottenuti non vengano dispersi.