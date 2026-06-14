Giochi matematici Bocconi 2026: Christian Maria Cartone si aggiudica il 5° posto assoluto

Il foglio risposte parla chiaro: zero errori. A decretare il quinto posto dello studnete del Liceo Volta non è stata una sbavatura matematica, bensì la regola del tempo di consegna

Dopo la pubblicazione nei giorni scorsi delle classifiche ufficiali e definitive dal Centro Pristem dei Campionati Internazionali dei Giochi Matematici, Christian Maria Cartone si conferma un grande talento matematico.

Studente della classe 3Cno del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria, Christian conquista un eccezionale 5° posto nazionale nella categoria L1 (riservata agli studenti del secondo e terzo anno delle scuole superiori) durante la Finale Nazionale svoltasi sabato 30 maggio 2026 nella prestigiosa cornice dell’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Solo una questione di tempo

A decretare il quinto posto non è stata una sbavatura matematica, bensì la regola del tempo di consegna. Nei campionati di calcolo e logica, a parità di risposte esatte, la graduatoria premia chi consegna la prova prima degli altri. I pochissimi minuti impiegati in più per ricontrollare i passaggi hanno separato il nostro Christian Maria dal gradino più alto del podio.

Il foglio risposte parla chiaro: zero errori e una mente poliedrica capace di disinnescare ogni singola trappola logica tesa dagli ideatori dei quesiti. In una competizione dove la pressione e la complessità dei problemi costringono all’errore la stragrande maggioranza dei partecipanti, Christian ha risposto correttamente a tutti i quesiti della prova.

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Il percorso di Christian Maria Cartone

Il risultato di quest’anno non è un exploit isolato, ma il frutto di una grande passione per il mondo dei numeri e della logica iniziato fin da giovanissimo e di cui riportiamo le tappe più significative:

2020 : 1° Classificato alla Finale Nazionale Junior Bocconi.

: 1° Classificato alla Finale Nazionale Junior Bocconi. 2021 : 19° Classificato al 1st Online World Math Contest indetto dalla Fédération Suisse Des Jeux Mathématiques.

: 19° Classificato al 1st Online World Math Contest indetto dalla Fédération Suisse Des Jeux Mathématiques. 2022 : 9° Classificato alla Finale Nazionale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici Bocconi (cat. C1).

: 9° Classificato alla Finale Nazionale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici Bocconi (cat. C1). 2023 : 43° Classificato alla Finale Nazionale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici Bocconi (cat. C1) con il 100% di risposte esatte.

: 43° Classificato alla Finale Nazionale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici Bocconi (cat. C1) con il 100% di risposte esatte. 2024 : 1° Classificato alla Finale Nazionale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici Bocconi (cat. C2).

: 1° Classificato alla Finale Nazionale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici Bocconi (cat. C2). 2024 : 1° Classificato alla Finale Nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo A.I.P.M. (cat. S4).

: 1° Classificato alla Finale Nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo A.I.P.M. (cat. S4). 2024 : Partecipa con la squadra italiana alla Finale Internazionale dei Campionati di Giochi Matematici svoltasi presso l’École Polytechnique di Parigi.

: Partecipa con la squadra italiana alla Finale Internazionale dei Campionati di Giochi Matematici svoltasi presso l’École Polytechnique di Parigi. 2025 : 1° Classificato alla Finale Nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo A.I.P.M. (cat. S5).

: 1° Classificato alla Finale Nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo A.I.P.M. (cat. S5). 2026 : Partecipa alla Finale Nazionale delle prestigiose Olimpiadi della Matematica curate dall’Unione Matematica Italiana su incarico del Ministero dell’istruzione.

: Partecipa alla Finale Nazionale delle prestigiose Olimpiadi della Matematica curate dall’Unione Matematica Italiana su incarico del Ministero dell’istruzione. 2026 : 1° Classificato alla Finale Nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo (cat. S6).

: 1° Classificato alla Finale Nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo (cat. S6). 2026: 5° Classificato alla Finale Nazionale Bocconi (cat. L1) con il 100% di risposte esatte.

Con un palmarès del genere, il nome di Christian Maria Cartone rientra a pieno titolo fra i giovani talenti del panorama matematico italiano!