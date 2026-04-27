Reggio, a Ravagnese il confronto con i candidati alla Presidenza di Circoscrizione – FOTO

"Bellissimo momento di confronto, partecipazione e condivisione in occasione della presentazione del nostro Masterplan di Quartiere" così il Comitato di Ravagnese, S. Elia e Saracinello

“Ieri sera abbiamo vissuto un bellissimo momento di confronto, partecipazione e condivisione in occasione della presentazione del nostro Masterplan di Quartiere e dell’incontro con i candidati alla Presidenza di Circoscrizione”.

Inizia così il resoconto del Comitato di quartiere di Ravagnese, S. Elia e Saracinello pubblicato in un post sui propri canali social.

“Desideriamo ringraziare sinceramente i candidati Stefania Foti e Luigi Rosace per la disponibilità al dialogo e al confronto sui temi che riguardano il futuro di Ravagnese, Sant’Elia e Saracinello. Per impegni istituzionali concomitanti non è stato possibile ascoltare l’intervento del candidato del centrodestra Giuseppe Cantarella. Proprio per questo, nel rispetto di un confronto equo e della volontà del nostro Comitato di offrire un servizio corretto e imparziale a tutta la cittadinanza, sarà invitato al prossimo incontro in programma domani, martedì 28 aprile, presso la Chiesa di San Giuseppe Artigiano a Saracinello”.

“Un grazie sentito va alla cittadinanza che ha partecipato, dimostrando ancora una volta quanto sia forte il desiderio di essere parte attiva nella costruzione del proprio territorio. Un ringraziamento particolare ai cittadini che hanno preso la parola, posto domande e contribuito a rendere il confronto ancora più vero, diretto e utile. Ringraziamo inoltre la stampa e le emittenti televisive presenti, che hanno seguito con attenzione questo importante momento di vita pubblica del quartiere”.

“Un riconoscimento speciale va a Don Francesco Cuzzocrea, sempre al nostro fianco e punto di riferimento costante per la nostra comunità, così come all’Ispettore della Polizia di Stato Antonio La Russa, presenza attenta e vicina al territorio, e a Fabio Putortì, Coordinatore della Rete dei Comitati di Quartiere, per il sostegno e la condivisione di un percorso comune”.

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