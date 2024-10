Chi è Fabio Putortì, candidato sindaco di Reggio Calabria

Fabio Putortì è nato a Reggio Calabria l’11 agosto del 1976.

CURRICULUM

Dopo aver frequentato l’ITC A. Da Empoli, si è diplomato in Ragioneria nel 1995. Ha studiato presso l’Università degli studi di Messina, laureandosi e conseguendo il titolo di Giurista delle Pubbliche amministrazioni e d’impresa.

Cattolico, sposato, è consulente di impresa e Pa, europrogettista e mediatore civile e commerciale. È il promotore del MITI Unione del Sud, con cui ha proposto alla cittadinanza la sua candidatura a sindaco, e del Comitato pro aeroporto dello Stretto, che si è distinto in questi ultimi anni per le agguerrite battaglie in difesa del “Tito Minniti”.