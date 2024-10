Reggio, elezioni comunali. MITI svela il candidato sindaco, Putortì

I cittadini facenti parte del MITI Unione del Sud, in linea con il percorso svolto sul territorio negli ultimi 4 anni, anche come Comitato pro aeroporto dello Stretto, presentano alla collettività il proprio piano di intervento, ufficializzando anche la nomina di Fabio Putortì come proprio candidato a sindaco per le prossime amministrative di Reggio Calabria.

In questo periodo che tornano alla ribalta pseudo liste civiche, paladini dell’ultima ora e strategie di partito, ricordiamo che la nostra partecipazione alle amministrative si è resa necessaria dopo aver certificato in seguito ai vari confronti, dentro e fuori le sedi istituzionali, con atti amministrativi probatori resi pubblici, l’impossibilità e l’incapacità degli organi rappresentativi di tutelare le esigenze del territorio, né si è vista la presenza in questi anni dei vari esponenti politici e dei rappresentanti della cd società civile al momento di porre in essere le azioni indispensabili per il superamento delle emergenze locali e delle criticità gestionali.

In particolare le linee di intervento del MITI UdS, quale movimento libero ed autonomo di cittadii, si esplicano nei seguenti punti:

1) Attuazione delle normative per l’esercizio del potere decisionale e di spesa in capo agli Enti Locali al fine di annullare le distorsi oni effettuate dalle segreterie nazionali di partito e dei movimenti politici con struttura verticistica .

2) Realizzazione di un piano di mobilità intermodale e di un’economia complementare di beni e servizi al fine di realizzare concretamente l’Area integrata metropolitana dello Stretto.

3) Punti principali per il Comune di Reggio Calabria:

– Piano di intervento sulla ques tione a eroporto da collocare al centro dell’Area integrata dello Stretto; all’interno del quale confluiranno le attività por tate avanti come Comit ato pro A eroporto dello Stretto , oggi sezione specializzata del Movimento, compreso le proposte discusse anche al recente tavolo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per ottenere le modifiche e le integrazioni normative necessarie per il superamento definitivo delle criticità gestionali e delle limitazioni infrastrutturali .

– Turismo e occupa zione; potenziamento del rapporto pubblico-privato, recupero dei finanziamenti e capitali privati, valorizzazione delle filiere produttive e delle strutture ricettive in un circuito certificato e pubblicizzato su piattaforma digitale istituzionale.

– La Fu cina dei giovani per il recupero delle migliori idee e competenze ; la costituzione di un centro poli funzionale di Europrogettazione ; l’attuazione della ZFU (Zona Franca Urbana) per la detassazione e lo sviluppo delle imprese; la costituzione del Registro Comunale Antiracket con il fondo di solidarietà .

– Applicazione del Piano di gestione integrata dei rifiuti per l’abbattimento dell’emergenza ambientale e tributaria.

Il documento programmatico, presentato tramite petizione popolare, è stato discusso in commissione consiliare nel 2016, sospeso l’iter di deliberazione, nel 2019 si è richiesta ed ottenuta la riattivazione del procedimento. Tuttavia il Piano resta ancora in attesa di deliberazione.

– Interventi per il superamento dell’emergenza idrica e tributaria , revisione della rete, contrasto agli usi irregolari, abusivi ed impropri .

– Attuazione dei Comitati civici di quartiere e degli Istituti di partecipazione popolare.

A tal fine, si sta affrontando un percorso sull’intero territorio di Reggio Calabria, aiutando i cittadini a costituirsi in Comitati di quartiere e fornendo le informazioni sulle modalità di partecipazione alla gestione delle risorse pubbliche secondo le normative vigenti.

Inoltre attraverso una petizione popolare si è avviato l’iter regolamentare per introdurre modifiche e integrazioni alle funzioni dei Comitati, oltre ad assicurarne la natura civica ed apartitica. Si è chiesta altresì la sospensione della bozza di Regolamento comunale ove è stato previsto invece la commistione tra i Comitati civici e le segreterie politiche.

– Recupero e valorizzazione delle aree e degli edifici da destinare alla pubblica fruizione.

– Intervento per la digitalizzazione dei processi gestionali e comunicativi, soprattutto attraverso l’elaborazione e applicazione di una piattaforma informatica comunale.

– Piano di intervento per la tutela animali e contrasto al randagismo.

4) Attuazione della pianificazione politico-amministrativa di medio e lun go termine per la creazione e sviluppo di una rete tra Enti Locali e la promozione di una riforma istituzionale .

Invitiamo tutta la parte sana del territorio e le vere liste civiche a collaborare poiché per la città di Reggio Calabria è giunto il tempo di affrontare un percorso in grado di esprimere quella vocazione e quelle potenzialità lasciate fin oggi latenti.

Per qualsiasi informazione o per aderire alle attività in corso si invitano tutti gli interessati a lasciare un contatto al seguente indirizzo e-mail: mitiunionedelsud@gmail.com

Il Direttivo del MITI Unione del Sud