Minoranze di identità sessuale, Briante e Nucera: ‘Prevenzione della violenza, empowerment e inclusione sociale’

Minoranze di identità sessuale: dalla prevenzione della violenza alla promozione dell’empowerment personale e dell’inclusione sociale. Su questo tema si è tenuto un incontro nella sala Monteleone di Palazzo Campanella, con la partecipazione di esperti del settore, tra cui Giovanni Calogero, dirigente formazione continua e ricerca dell’eccellenza dell’ASP di Reggio Calabria, Mirella Giuffrè dell’Agedo, la facilitatrice Alice Malavenda, Michela Calabrò dell’Arcigay, e con la relazione di Luciano Lopopolo. Per l’Amministrazione comunale erano presenti le assessore Anna Briante, con delega alle Pari opportunità, e Lucia Nucera, assessora alle Politiche della famiglia.

«Partendo dalla considerazione che il tema delle differenze di genere non è una questione secondaria – ha sottolineato l’assessora Briante – ma centrale nella pratica sanitaria quotidiana, va dato merito agli organizzatori per aver voluto, per la prima volta in Calabria, un evento formativo di alto livello.

Sovente queste differenze vengono trascurate o sottovalutate, anche a causa di stereotipi culturali, che limitano l’accesso consapevole ai servizi sanitari, la presa in carico e la relazione terapeutica.

Oltre agli aspetti clinici, è fondamentale porre attenzione al modo in cui ci si rivolge ai pazienti, alla comunicazione e all’apertura all’ascolto.

Non dobbiamo dimenticare che anche il personale sanitario può subire, direttamente o indirettamente, le conseguenze delle disuguaglianze di genere, nella carriera, nella formazione e nella qualità del lavoro.

Per questi motivi, formarsi sulle differenze di genere è un atto di responsabilità professionale e civile, affinché la sanità sia davvero centrata sulla persona e si superino pregiudizi inconsapevoli, imparando a riconoscere le differenze e ad agire di conseguenza. Non possiamo pensare che debba essere sempre qualcun altro a migliorare la nostra comunità: ciascuno di noi può e deve farlo, nel proprio ambito professionale e nella quotidianità relazionale».