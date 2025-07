Reggio, emozioni all’Arena per la V Fiaccolata per Solferino: una festa del donarsi all’altro – FOTO

Riconoscimneto al comitato CRI RC per l'intervento presso il carcere di Arghillà in cui sono stati soccorsi 100 detenuti

Il 29 giugno 2025 si è tenuta, presso l’Arena dello Stretto, la V Edizione di “Fiaccolata per Solferino”, la manifestazione nata per ringraziare i volontari CRI per il loro impegno speso durante l’anno a servizio della popolazione, guardando allo Spirito di Solferino e all’Idea di Croce Rossa.

De Nardis e il riconoscimento per l’intervento ad Arghillà

Quest’anno abbiamo avuto il piacere e l’onore di ospitare il Consigliere Nazionale CRI Adriano De Nardis, e siamo fieri delle sue parole per il Comitato Reggino e per i nostri volontari, che dimostrano di essere sempre presenti ovunque e per chiunque.

La Presidente ringrazia per la presenza le diverse autorità civili, militari e religiose cittadine, in particolare:

mons. Pasqualino Catanese , Vicario del Vescovo

, Vicario del Vescovo i Consiglieri Comunali Francesco Barreca e Giovanni Latella

tutti i rappresentanti delle Forze Armate , in particolare il Tenente Colonnello Domenica Tigano , direttore del Servizio Sanitario presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria

, in particolare il , direttore del Servizio Sanitario presso la i rappresentanti dei Corpi Ausiliari CRI : Corpo Militare CRI e II.VV.

: e il Dott. Nuccio Barillà della CorriReggio

della i Comitati CRI di Rosarno, Riviera dei Gelsomini e Palmi

Ringraziamenti sentiti alla Ditta Edipo Fireworks Schiavone’s Family s.a.s., alla Macelleria Malara e all’Istituto Europa per il contributo.

Un premio per il valore e la missione della CRI

Quest’anno, il Comitato di Reggio Calabria ha ricevuto un riconoscimento per aver rispettato i valori dello Stato italiano e la propria missione, con l’approvazione del Presidente del Consiglio della Regione Calabria Filippo Mancuso e proposta dal Garante regionale DPL Giovanna Francesca Russo, per l’intervento presso la Casa Circondariale di Arghillà nella notte tra il 18 e il 19 luglio 2024, in cui sono stati soccorsi 100 detenuti.

Il Comitato, la Presidente e il Consiglio Direttivo territoriale della nostra Associazione ringraziano il Garante regionale DPL Avv. Giovanna Francesca Russo per le parole commoventi spese per il nostro Comitato e per aver rievocato quei momenti nel contesto che vuole essere una festa del donarsi all’altro.