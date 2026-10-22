Puliservice Volley, esordio da sogno in B2: Giombini trascina le reggine a Gioia Tauro

Esordio con il sorriso per la Puliservice Volley, che in casa della Metauria Gioia Tauro centra una vittoria sudata e preziosa nel debutto del campionato di B2 femminile. Assoluta protagonista Nicol Giombini, che ai microfoni del club ha raccontato le emozioni del primo successo stagionale.

“Un bel inizio, dico bene? Sì, direi di sì“, esordisce Giombini. “Ci serviva una vittoria soprattutto di squadra, di carattere. Abbiamo dimostrato di non volere mollare e abbiamo cercato di difendere qualsiasi cosa: sono contenta di questa prima partita“.

Una gara combattuta, come le reggine si aspettavano. “È stata una gara come ce l’aspettavamo: ne avevamo parlato durante la settimana. Siamo arrivate a giocare in un palazzetto molto caldo, con un sacco di tifo, contro una squadra che, come sapevamo, non avrebbe mollato un centimetro. Anche loro hanno fatto delle super difese e non è stato facile: ci sono stati parecchi scambi lunghi, quindi è stata ancora più sudata“.

Spazio poi al gruppo e alle giovanissime del roster: “È stata la prima partita, quindi sicuramente c’era un po’ di emozione da parte di tutte, e magari le più giovani l’hanno accusata un po’ più di noi esperte. Noi abbiamo cercato di mantenere il gruppo unito, di non disunirci anche nei momenti di difficoltà: è stata una vittoria di squadra, di tutte, anche delle ragazze più giovani“.

Ora testa al prossimo impegno, con la forte Melilli attesa sabato al debutto casalingo in B2 femminile alle ore 18, gara che farà da antipasto alla sfida della domenica della Domodek in A2 maschile contro Brescia. “Ci aspetta una partita sicuramente difficile, un avversario diverso da quello incontrato sabato. Sappiamo bene, perché lo hanno dichiarato loro stessi, che gli obiettivi di Melilli sono ben diversi dai nostri: dobbiamo prenderne atto e questo deve essere un plus per noi, per entrare in campo tranquille, libere e dare il massimo senza pressioni, perché abbiamo due obiettivi diversi come società“.

“Giochiamo in casa, in un palazzetto che è difficile da trovare nel campionato e non solo: magari anche per loro sarà difficile trovare punti di riferimento. Noi siamo più abituate, ci alleniamo qui da più di un mese, e questo deve essere la nostra forza“.

Infine, una parola sui tifosi reggini, presenti anche a Gioia Tauro: “Fantastico“, sorride Giombini. Un messaggio chiaro: la Puliservice c’è, e vuole divertirsi.