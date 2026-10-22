Calciomercato Trapani: ceduto il reggino Leveque. Una grande prestazione contro la Reggina

Non sarà più avversario degli amaranto avendo cambiato girone... Menomale

Perde un pezzo importante del proprio scachiere il Trapani con l’addio di Alessio Leveque, calciatore esperto e profondo conoscitore della categoria. Reggino di Locri, quando vede l’amaranto si scatena e anche in questo campionato contro la Reggina ha sfoggiato una grande prestazione. Non sarà più avversario, avendo cambiato squadra e girone.

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Il comunicato

“Il Real Forio 2014 è lieto di annunciare l’arrivo di Alessio Leveque, esterno offensivo classe 1999, proveniente dall’FC Trapani 1905, formazione militante nel girone I del campionato di Serie D. Un innesto di qualità ed esperienza per la formazione guidata da mister Carlo Sanchez, che aggiunge al proprio reparto avanzato un calciatore rapido, tecnico e particolarmente duttile, capace di interpretare diversi ruoli sul fronte offensivo.

Nato a Locri il 3 gennaio 1999, Leveque muove i primi passi nei settori giovanili di Reggina e Torino, vivendo proprio con la maglia granata una delle esperienze più significative della sua formazione calcistica: la conquista della Coppa Italia Primavera nella stagione 2017/2018.

Un percorso di crescita importante, proseguito successivamente tra i professionisti e nei principali campionati dilettantistici nazionali. Nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Akragas, Potenza, Rende, Casale, San Luca, Fidelis Andria e Sambiase, prima della più recente esperienza con il Trapani”.