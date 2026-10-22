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Calciomercato Trapani: ceduto il reggino Leveque. Una grande prestazione contro la Reggina

Non sarà più avversario degli amaranto avendo cambiato girone... Menomale

22 Ottobre 2026 - 09:57 | Redazione

Fasi di gioco su un campo in erba sintetica durante Trapani-Reggina, con giocatori in maglia amaranto e bianca

Perde un pezzo importante del proprio scachiere il Trapani con l’addio di Alessio Leveque, calciatore esperto e profondo conoscitore della categoria. Reggino di Locri, quando vede l’amaranto si scatena e anche in questo campionato contro la Reggina ha sfoggiato una grande prestazione. Non sarà più avversario, avendo cambiato squadra e girone.

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Il comunicato

“Il Real Forio 2014 è lieto di annunciare l’arrivo di Alessio Leveque, esterno offensivo classe 1999, proveniente dall’FC Trapani 1905, formazione militante nel girone I del campionato di Serie D. Un innesto di qualità ed esperienza per la formazione guidata da mister Carlo Sanchez, che aggiunge al proprio reparto avanzato un calciatore rapido, tecnico e particolarmente duttile, capace di interpretare diversi ruoli sul fronte offensivo.

Nato a Locri il 3 gennaio 1999, Leveque muove i primi passi nei settori giovanili di Reggina e Torino, vivendo proprio con la maglia granata una delle esperienze più significative della sua formazione calcistica: la conquista della Coppa Italia Primavera nella stagione 2017/2018.

Un percorso di crescita importante, proseguito successivamente tra i professionisti e nei principali campionati dilettantistici nazionali. Nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Akragas, Potenza, Rende, Casale, San Luca, Fidelis Andria e Sambiase, prima della più recente esperienza con il Trapani”.

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