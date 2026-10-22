Reggio, torna il Concorso Lirico Internazionale del Cilea Opera Festival

Il Cilea Opera Festival 2026 si prepara a ospitare uno degli appuntamenti più significativi della sua programmazione: la seconda edizione del Concorso Lirico Internazionale, in programma dal 4 al 6 novembre a Reggio Calabria. Un evento che rinnova l’impegno del Festival nella scoperta, nella promozione e nella valorizzazione dei giovani talenti della lirica, offrendo loro un’importante occasione di confronto artistico e di crescita professionale.

Dopo il successo della prima edizione, che ha visto affermarsi il soprano Gaia Cerri, successivamente protagonista anche del Concerto di Capodanno 2026 al Teatro Francesco Cilea, il concorso torna con importanti borse di studio e riconoscimenti destinati ai giovani interpreti più meritevoli, confermando la volontà di costruire un appuntamento di riferimento nel panorama lirico internazionale.

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Le iscrizioni al concorso si chiuderanno tra pochi giorni, mentre cresce l’attesa per una manifestazione che offrirà ai giovani cantanti lirici un’importante occasione per mettere in luce il proprio talento e confrontarsi con il panorama musicale internazionale.

Il concorso si distingue inoltre per la sua forte dimensione internazionale, testimoniata dalla partecipazione di cantanti lirici provenienti da vari Paesi del mondo. Una presenza che conferma il crescente prestigio della manifestazione e contribuisce a rendere Reggio Calabria un importante punto d’incontro tra culture, tradizioni musicali e giovani talenti della scena operistica internazionale.

Un’ulteriore importante opportunità per i partecipanti sarà quella di esibirsi davanti a una giuria composta da autorevoli professionisti del mondo della lirica, tra artisti di comprovata esperienza e agenti lirici. Un’occasione preziosa non soltanto per mettere in luce le proprie qualità vocali e interpretative, ma anche per farsi conoscere da figure professionali che operano nel panorama operistico nazionale e internazionale, aprendo la strada a possibili opportunità di carriera.

Il Concerto dei Finalisti al Teatro Francesco Cilea

Il momento culminante del concorso sarà il Concerto dei Finalisti, in programma venerdì 6 novembre alle ore 18.00 presso il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria. Nel corso di questo appuntamento pubblico, i finalisti si esibiranno davanti alla giuria e al pubblico, concorrendo all’assegnazione dei premi e delle borse di studio. Una serata che celebrerà il talento delle nuove generazioni e rappresenterà uno dei momenti più attesi del Cilea Opera Festival 2026.

Alessandro Tirotta: «Sostenere i giovani significa investire nel futuro della cultura» ed ancora «Il Concorso Lirico Internazionale rappresenta uno dei progetti ai quali teniamo maggiormente», dichiara ancora il Maestro Tirotta, direttore artistico del Cilea Opera Festival. «Crediamo profondamente nel valore dei giovani artisti e nella necessità di offrire loro opportunità concrete. Un concorso non deve limitarsi ad assegnare premi, ma deve rappresentare un momento di crescita, un’occasione di incontro e, soprattutto, una possibilità per avvicinarsi al mondo professionale dell’opera lirica. La nostra ambizione è quella di fare di Reggio Calabria un luogo nel quale il talento possa trovare ascolto, attenzione e nuove prospettive».

Il ringraziamento al dottor Eduardo Lamberti Castronuovo

Un ruolo particolarmente importante nella realizzazione dell’iniziativa è rappresentato dal sostegno della Fondazione Aurelia e Giuseppe Lamberti Castronuovo, grazie alla sensibilità e alla generosità del dottor Eduardo Lamberti Castronuovo, al quale il direttore artistico desidera rivolgere un ringraziamento speciale.

«Desidero esprimere pubblicamente la mia più profonda gratitudine al dottor Eduardo Lamberti Castronuovo, che ancora una volta ha dimostrato una straordinaria sensibilità nei confronti della cultura, della musica e, soprattutto, delle nuove generazioni. Il suo sostegno al nostro Concorso Lirico Internazionale non rappresenta soltanto un contributo economico, ma costituisce un gesto di grande valore culturale e sociale. Significa credere nei giovani, nelle loro capacità, nei sacrifici che affrontano quotidianamente per costruire il proprio futuro artistico. In un momento storico nel quale non sempre è facile trovare risorse e attenzione per la cultura, incontrare personalità capaci di comprendere l’importanza di investire nel talento rappresenta un motivo di grande incoraggiamento. Al dottor Lamberti Castronuovo va dunque il mio ringraziamento personale e quello dell’intera organizzazione del Cilea Opera Festival, con l’auspicio che questa preziosa collaborazione possa continuare a crescere nel tempo».

Dal 4 al 6 novembre 2026, Reggio Calabria tornerà dunque a essere un punto d’incontro per le nuove voci della lirica, nel segno della musica, del talento e della cultura.