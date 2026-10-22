Melito, oltre 9 mln per l’ospedale Tiberio Evoli. Nastasi: ‘Un bel giorno per la nostra comunità’

Dopo anni di spoliazioni che ne hanno penalizzato il ruolo, il Tiberio Evoli torna finalmente al centro di una vera programmazione di rilancio.

L’Amministrazione comunale accoglie con ottimismo l’approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (https://online-asprc.sisr.regione.calabria.it/AlboOnline/download/albo/10756647?fId=10756647); un primo e fondamentale passaggio formale, che dà avvio all’iter per rendere la nostra struttura sanitaria più sicura, moderna ed efficiente.

Quadro Finanziario: L’intervento è sostenuto dai fondi statali della Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 95, L. 145/2018) per un importo complessivo finanziato pari a 9.290.050,00 €.

Obiettivi Primari: La progettazione, affidata al RUP ing. Fabio Iaccino sotto la direzione dell’ing. Carmelo Minniti, punta all’adeguamento sismico ed antincendio in conformità al nuovo codice di prevenzione incendi.

Fasi e Metodologia: Il percorso prevede tre livelli ben definiti: studio della vulnerabilità sismica e indagini conoscitive, redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) e successiva fase di appalto integrato (progettazione esecutiva e lavori).

La Visione Futura: Il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera (DCA n. 360/2024) conferma per il “Tiberio Evoli” il ruolo di Ospedale Generale con 93 posti letto e Pronto Soccorso h24.

Il documento evidenzia inoltre la necessità di superare la frammentazione esistente, ponendo le basi per una profonda rifunzionalizzazione degli spazi a garanzia di alti livelli assistenziali e di sicurezza per l’utenza e il personale.

Questa delibera è solo il primo passo formale, ma dimostra che la rotta è nettamente invertita.

“Oggi è un bel giorno per il nostro Ospedale e per la nostra comunità – ha affermato il Sindaco Tito Nastasi – Un finanziamento atteso da tempo si sblocca e servirà ad adeguare e rendere sicura ed efficiente una struttura che necessitava di attenzioni strutturali da tempo immemore. L’amministrazione comunale- ha garantito il Sindaco – seguirà passo dopo passo l’evolversi delle successive fasi, rinnovando con forza la disponibilità al dialogo ed al confronto già più volte manifestata all’ASP nel corso dei numerosi incontri e momenti di discussione a volte animata, con gli ultimi due direttori generali che si sono avvicendati e con l’ing. Carmelo Minniti, direttore della Struttura Tecnico-Patrimoniale dell’Asp, cui va il sentito ringraziamento per l’attenzione sempre dimostrata a sostenere qualsiasi iniziativa utile al potenziamento del nostro nosocomio, affinché torni a essere un punto di riferimento sanitario sicuro, efficiente e dignitoso per l’intero territorio jonico. Il Tiberio Evoli rappresenta la nostra storia – ha concluso il Sindaco – e deve rappresentare il nostro futuro, fornendo risposte e servizi essenziali per una sanità pubblica di qualità”.