Capodanno Rai in Calabria, conferma di Occhiuto: ‘Al via i sopralluoghi per scegliere la città’

C'è curiosità per sapere quale sarà la città scelta per il Capodanno 2026: dopo Crotone e Reggio Calabria via libera ad una tra Cosenza e Catanzaro o ci sarà invece una decisione a sorpresa?

Capodanno Rai, quale sarà la città prescelta dopo Crotone e Reggio Calabria? Servirà pazientare ancora qualche settimana. Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, attraverso un video pubblicato sui social, si è soffermato su diverse notizie positive, ‘alla faccia dei gufi’ ha affermato il Governatore.

Tra queste notizie, oltre allo storico inizio dei lavori per l’Ospedale di Palmi, la conferma che per il terzo anno consecutivo il Capodanno Rai si terrà in Calabria. ‘Si terranno a breve i sopralluoghi della Rai per scegliere la location che verrà annunciata ufficialmente tra qualche settimana’, le parole di Occhiuto.

