Capodanno Rai…tris per la Calabria! Quale sarà la prossima meta dopo Reggio?

Che l’accordo siglato tra Regione e Rai fosse triennale non era certo un segreto. Adesso, però, che è calato il sipario su “L’anno che verrà” a Reggio Calabria, è inevitabile pensare al prossimo futuro e a ciò che attende la nostra bella regione nei prossimi 365 giorni. Così come annunciato dal Presidente Occhiuto diverso tempo fa e come confermato anche dal conduttore Marco Liorni, la Calabria sarà protagonista di un terzo Capodanno Rai.

Una celebrazione della Calabria

L’edizione appena conclusa a Reggio Calabria ha rappresentato molto più di una serata di intrattenimento. Piazza Indipendenza si è trasformata in un palcoscenico non solo per grandi artisti, ma anche per le bellezze, la cultura e l’ospitalità di una città che ha saputo accogliere migliaia di persone e incantare milioni di spettatori incollati al piccolo schermo. Il successo di questo evento non è solo un risultato artistico e organizzativo, ma anche una straordinaria opportunità di promozione per la città dello Stretto e l’intera Calabria.

La scelta di Reggio Calabria come seconda tappa del triennio ha consolidato l’idea che la regione abbia tutte le carte in regola per essere un punto di riferimento nel panorama culturale e turistico nazionale. Non solo i Bronzi di Riace e il MArRC, ma anche il fascino del Lungomare Falcomatà e la calda accoglienza dei suoi abitanti hanno contribuito a rendere unica questa esperienza.

Quale città ospiterà il prossimo Capodanno?

Dopo Crotone e Reggio Calabria, la domanda che ora tutti si pongono è: quale sarà la prossima città a ospitare “L’anno che verrà”? Cosenza, Catanzaro o Vibo Valentia? Ogni città ha le sue peculiarità, i suoi tesori da mostrare e la sua storia da raccontare. Qualunque sarà la scelta, l’intera Calabria continuerà a essere sotto i riflettori, con un’altra occasione irripetibile per dimostrare, ancora una volta, il suo sconfinato potenziale.

Un trampolino per il futuro

Il Capodanno Rai – con annesse le trasmissioni di promozione – si è dimostrato un trampolino di lancio per l’economia e il turismo della regione. Grazie a questa collaborazione, la Calabria ha già dimostrato di poter gestire grandi eventi con professionalità e passione. La visibilità garantita da Rai 1 rappresenta un’occasione unica per attrarre investimenti, turisti e nuovi progetti.

La sfida ora è quella di capitalizzare il successo delle prime due edizioni e di continuare a promuovere la bellezza e l’autenticità della Calabria. Che si tratti di Cosenza con il suo centro storico e il ponte di Calatrava, Catanzaro con il suo ruolo di capoluogo regionale, o Vibo Valentia con il fascino della Costa degli Dei, il prossimo Capodanno Rai sarà un nuovo capitolo di una storia che celebra l’orgoglio e la ricchezza della nostra terra.