Trattativa Bandecchi-Reggina, Ripepi anticipa i prossimi passaggi

Tempi strettissimi per definire la possibile cessione. "Ce la stiamo mettendo tutta per dare la migliore società possibile alla Reggina, per il bene dei tifosi e della città", le parole di Ripepi

Reggina, settimana caldissima tra presente e un futuro che potrebbe prendere una direzione diversa rispetto all’attuale gestione.

Dopo le dichiarazioni pubbliche di Stefano Bandecchi, che ha confermato l’interesse ad acquistare la Reggina, cresce l’attesa per capire se ci sarà un seguito concreto, attraverso una proposta ufficiale.

Leggi anche

Incentrata proprio su queste tematiche la puntata speciale di Zona Amaranto, condotta come di consueto da Michele Favano. Nel corso della trasmissione di CityNow, che ha visto tra gli ospiti Riccardo Mauro e Mario Calipari, è intervenuto attraverso un video anche Massimo Ripepi.

Leggi anche

Ripepi ha fatto il punto della situazione, spiegando quali saranno i prossimi step di una trattativa che è ancora alle fasi iniziali.

“La procedura prevede che l’Unicusano, quindi Bandecchi, mandi una PEC alla società Reggina per incontrarsi, per avere un incontro preliminare. La società amaranto dovrà dare i registri, le entrate, le uscite e i debiti, registri che saranno valutati da un gruppo di commercialisti di fiducia di Bandecchi. Successivamente il patron Ballarino dovrà dire quanto vuole per la società e poi ci sarà ovviamente una trattativa per vedere quale sarà il punto d’incontro tra le due parti”, le parole di Ripepi.

Il consigliere di opposizione inoltre ha fatto notare come il tempo giochi un ruolo determinante,

“Mi auguro che queste procedure avvengano nel più breve tempo possibile, c’è una squadra da costruire e comunque Ballarino la sta già costruendo. Lui ha detto che vuole fare una grande squadra ma anche che vuole vendere, queste due cose non collimano tra di loro. Bandecchi non ha mai creato problemi alla società anzi ha cercato di aiutarla, anche attraverso la sponsorizzazione poi rifiutata o l’acquisizione del marchio.

La procedura deve essere fatta in brevissimo tempo, io invito Ballarino nel momento in cui arriverà la Pec di rispondere immediatamente. Io spero vada tutto per il verso giusto, ce la stiamo mettendo tutta per dare la migliore società possibile alla Reggina, per il bene dei tifosi e della città”.