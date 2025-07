Reggina, settimana cruciale tra Bandecchi e il calciomercato

Tempi strettissimi per ogni decisione. Intanto i tifosi si pongono alcuni interrogativi

Inizia una nuova settimana e l’ambiente amaranto resta con gli occhi puntati su quello che potrebbe accadere sul fronte societario e su quello del mercato. Dopo le dichiarazioni pubbliche di Stefano Bandecchi, che ha confermato l’interesse ad acquistare la Reggina, cresce l’attesa per capire se ci sarà un seguito concreto, attraverso una proposta ufficiale.

Le prossime ore potrebbero essere decisive. È chiaro a tutti che, a prescindere dall’esito di una eventuale trattativa, il tempo stringe. Siamo a metà luglio, con una squadra che va completata e con una stagione ormai alle porte. Anche per questo motivo, serve chiarezza nel più breve tempo possibile.

Nel frattempo la società attuale continua a muoversi sul mercato. Alcune operazioni potrebbero andare in porto già in questi giorni, ma resta l’interrogativo che tutti si pongono: in caso di passaggio di proprietà, cosa cambierà a livello organizzativo e tecnico? Chi guiderà la squadra, chi si occuperà delle trattative, chi farà le scelte più importanti?

Domande che, per ora, restano senza risposta. Nei prossimi giorni si capirà qualcosa in più. I tifosi aspettano, sperano e osservano con attenzione ogni mossa.