Sky Calciomercato l’Originale arriva a Reggio: Falcomatà dona la medaglia di San Giorgio

Reggio Calabria è pronta ad accogliere la nuova edizione di Sky Calciomercato l’Originale, il programma che ogni anno cattura l’attenzione degli appassionati di calcio e non solo. Dal 14 al 18 luglio, l’Arena dello Stretto ospiterà le dirette serali, dove tifosi e curiosi potranno vivere dal vivo il dietro le quinte delle trattative di calciomercato, arricchite da una spettacolare vetrina dei luoghi più iconici del territorio reggino.

La conferenza stampa di presentazione dell’evento si è svolta oggi a Palazzo Alvaro, alla presenza del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, insieme agli ospiti di spicco del programma: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Valerio Spinella, detto Fayna. Un incontro che ha segnato l’inizio di una nuova settimana all’insegna dell’entusiasmo e della passione per il calcio.

Alessandro Bonan ha ripercorso il successo ottenuto dalla scorsa edizione di Sky Calciomercato l’Originale, sottolineando come l’entusiasmo della città sia stato travolgente e come quest’anno le aspettative siano ancora più alte, grazie alla crescita dell’evento e al maggiore coinvolgimento della comunità locale. “Lo scorso anno è stata fatta bene come risultato di intervento, è stata fatta bene anche come risultato della nostra permanenza perché siamo stati veramente bene, appunto come dicevo prima, come una vacanza, con il sostegno di tutta la città, di tutta la gente di Reggio Calabria, un affetto senza precedenti”, ha dichiarato Bonan.

“L’anno scorso ci siamo sentiti come in una grande famiglia, e quest’anno ci aspettiamo ancora più partecipazione”, ha aggiunto.

In merito all’allestimento dell’evento, Bonan ha affermato: “Ci aspetta un contesto meraviglioso con un palco ancora più grande e ancora più bello. Speriamo di essere all’altezza di tutte queste preparazioni e di queste attività”.

Il tour in città e provincia

Sky Calciomercato non sarà solo uno spettacolo dal vivo, ma un viaggio attraverso la città e la provincia di Reggio Calabria. “Attraverseremo i borghi, il litorale e i luoghi iconici della zona, raccontando la bellezza del territorio metropolitano”, ha dichiarato Gianluca Di Marzio. “Non ci limiteremo all’Arena, ma attraverseremo tutta la città e le sue meraviglie, raccontando Reggio Calabria al resto del paese.”

Di Marzio ha anche ricordato l’emozione provata durante la scorsa edizione, dicendo: “L’immagine di calciomercato dell’ultima puntata, soprattutto l’anno scorso qui, è un’immagine iconica per noi. Vedere l’arena così stracolma, sembrava veramente un concerto. È un’immagine che è rimasta scolpita nei nostri cuori.”

Il sindaco Falcomatà e la promozione del territorio

Il sindaco Falcomatà ha ricordato che eventi come Sky Calciomercato sono un’importante opportunità per promuovere la città. “Reggio Calabria è una città che sta vivendo un processo di destagionalizzazione del turismo, e Sky Calciomercato è il tipo di evento che rende la nostra offerta ancora più interessante per chi visita la città”, ha sottolineato il sindaco. “Quest’anno siamo stati finalisti a Roma come Capitale Italiano della Cultura. Non è andato bene, nel senso che poi ha vinto Pordenone, però abbiamo deciso di confermare quell’idea di promozione del nostro territorio attraverso eventi che possano mettere in luce le bellezze della nostra città.”

Le anticipazioni sul calciomercato

Un momento particolarmente atteso della conferenza è stato quello in cui Gianluca Di Marzio ha offerto un’anticipazione esclusiva sul calciomercato. “Edera alla Reggina”, ha dichiarato, scatenando l’entusiasmo dei presenti. “Edera alla Reggina. Domani”, ha poi confermato Di Marzio, aggiungendo che la notizia sarà sicuramente vera.

Il conferimento della Medaglia di San Giorgio

A chiudere la conferenza è stato un gesto simbolico di grande significato: il conferimento della Medaglia di San Giorgio, simbolo della città di Reggio Calabria. “Quest’anno, come segno di riconoscimento per l’impegno profuso e per la promozione del nostro territorio, vogliamo conferire la Medaglia di San Giorgio a Sky Calciomercato”, ha annunciato il sindaco Falcomatà. “Questa medaglia è il simbolo di Reggio Calabria e il nostro augurio affinché Sky Calciomercato diventi un appuntamento tradizionale per gli anni a venire.”

Con il conferimento della Medaglia di San Giorgio, il sindaco ha voluto rendere omaggio al programma e ai suoi protagonisti, sottolineando l’importanza di eventi come questo per la crescita e la visibilità della città.

I dettagli dell’evento

Dal 14 al 18 luglio, l’Arena dello Stretto sarà il cuore pulsante di Sky Calciomercato l’Originale. Ogni sera, a partire dalle 23, il pubblico avrà l’opportunità di assistere in diretta a tutte le novità del calciomercato, con ospiti speciali come Aldo Serena, Massimo Marianella e Paolo Condò, pronti a commentare e analizzare le principali trattative.

L’ingresso sarà libero, fino a esaurimento dei posti disponibili, e le registrazioni delle puntate saranno visibili in diretta anche sui canali social e su Sky Sport. Non solo calcio, ma anche divertimento e spettacolo, con il racconto di Reggio Calabria e del suo straordinario territorio.

Con l’entusiasmo che si respira, Sky Calciomercato l’Originale si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’estate reggina.