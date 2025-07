Francis Ford Coppola in Calabria: il regista de ‘Il Padrino’ girerà qui il suo prossimo film

Calabria protagonista del grande cinema internazionale. Il regista Francis Ford Coppola sarà in visita nella nostra regione il 14 e 15 luglio per annunciare personalmente che il suo nuovo film sarà girato in Calabria.

A dare la notizia è stato il presidente della Regione Roberto Occhiuto, che ha espresso grande soddisfazione per l’ennesimo risultato raggiunto dalla Calabria Film Commission:

“Il 14 e il 15 sarà in Calabria Francis Ford Coppola, il regista del Padrino, che comunicherà che il suo nuovo film sarà girato in Calabria. Quindi un’altra bella operazione di Film Commission, della quale sono davvero molto fiero.”

Una notizia che assume un valore storico. Coppola, uno dei registi più influenti del cinema mondiale, autore di capolavori come Il Padrino, Apocalypse Now e Dracula, ha scelto la Calabria come scenario per la sua prossima opera.

Un colpo importante per il settore audiovisivo regionale, che punta sempre di più a diventare attrattivo per produzioni italiane e internazionali. Dopo i successi già registrati con produzioni nazionali e serie TV, l’arrivo di Coppola rappresenta un salto di qualità decisivo.

Non si conoscono ancora i dettagli del film né i luoghi esatti delle riprese, ma l’attenzione è già altissima. La visita del regista in programma per metà luglio potrebbe svelare ulteriori particolari sul progetto, che si preannuncia ambizioso e profondamente legato al territorio.

La Calabria, da terra di emigrazione e bellezza nascosta, si riscopre oggi scenografia naturale per il grande cinema. E con un nome come Coppola, il messaggio arriva forte e chiaro ovunque nel mondo.