Calciomercato: l’ex Reggina Cham approda in serie B

Qualche settimana addietro avevamo scritto di interessamenti seri per l’esterno sinistro Cham da parte di club di serie C e B. Ci eravamo anche sbilanciati sulla squadra che lo aveva costantemente seguito durante il corso della stagione, la Carrarese, che oggi ufficialmente ha depositato il contratto in Lega e che con ogni probabilità, lo girerà in prestito in una squadra di Lega Pro. Complimenti al giovane Eliman, calciatore dalle enormi potenzialità e con un futuro certo.