Reggio, pioggia di sanzioni della Polizia Locale per abbandono di rifiuti

Sono stati contestati, nella settimana di Pasqua, fino a ieri, circa 25 sanzioni per inosservanza dell'ordinanza sindacale in materia di conferimento di r.s.u.

Intensa l’attività della Polizia Locale di Reggio Calabria che nelle ultime 48 ore ha denunciato all’autorità giudiziaria tre persone per reati connessi alla circolazione stradale.

In particolare un conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, uno per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti mentre un altro giovane per fuga dopo un sinistro.

Tutti e tre avevano causato un incidente con lesioni. Continua inoltre, sul fronte del decoro urbano, la lotta senza quartiere all’abbandono indiscriminato di rifiuti. Sono stati contestati, nella settimana di Pasqua, fino a ieri, circa 25 sanzioni per inosservanza dell’ordinanza sindacale in materia di conferimento di r.s.u.

A seguito di mirato servizio, infine, una pattuglia del servizio polizia stradale, ha individuato e sottoposto a sequestro un veicolo oggetto di denuncia per appropriazione indebita.

Sarà successivamente consegnata al legittimo proprietario. I servizi di tutte le specialità del Corpo si intensificheranno nei giorni di Pasqua e di Lunedì dell’Angelo al fine di incrementare le misure a tutela della sicurezza stradale e del decoro urbano.



Le persone denunciate, atteso lo stadio del procedimento, devono essere ritenute non colpevoli fino a sentenza passata in giudicato.