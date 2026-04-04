Autismo: inaugurate le mostre dei bambini della Cooperativa ‘Intorno a me 1000 colori’

Inaugurate 3 mostre. Il Consiglio Regionale della Calabria, il Comune di Palmi e il Comune di Taurianova ospitano i disegni e le opere realizzate da bambini e ragazzi con disturbi del neurosviluppo e dello spettro autistico

La Cooperativa Intorno a me 1000 colori ha vissuto un 2 aprile ricco di significato. Sono state, infatti, inaugurate ben tre mostre. Il Consiglio Regionale della Calabria, il Comune di Palmi e il Comune di Taurianova da giovedì ospitano i disegni e le opere realizzate da bambini e ragazzi con disturbi del neurosviluppo e dello spettro autistico.

Aver tagliato i nastri nel giorno della Consapevolezza sull’Autismo ha permesso di diffondere un messaggio forte di inclusione sociale, ponendo l’accento sull’importanza della sinergia tra istituzioni, operatori del settore e famiglie.

L’apertura del progetto Aprile Blu Aut

La mattinata si è aperta a Palazzo Campanella con una partecipata conferenza stampa, aperta dall’intervento del consigliere Domenico Giannetta, promotore dell’iniziativa.

«La Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo ha rappresentato per noi un momento profondamente significativo, perché ha segnato l’avvio del progetto Aprile Blu Aut” ha evidenziato Anna Maria Arena, presidente della Cooperativa.

«Queste mostre sono un progetto – ha proseguito – che ha voluto mettere in risalto, con semplicità ma anche con grande valore, il linguaggio e le modalità comunicative dei nostri ragazzi. Non è stato rivolto solo a loro, ma anche alle famiglie, che spesso vivono momenti di difficoltà e hanno bisogno di supporto concreto».

Un mese di attività e servizi per famiglie e bambini

Tutto il mese di aprile sarà ricco di iniziative per la Cooperativa..

«Nel corso del mese attiveremo – ha rivelato Anna Maria Arena – servizi di valutazione e consulenze gratuite, sia in ambito cognitivo-comportamentale, abbinandole ad attività sportive, con particolare attenzione anche al mondo acquatico. Sono previsti inoltre interventi logopedici, percorsi di comunicazione aumentativa alternativa e uno sportello di ascolto per le famiglie».

Un progetto arricchito anche da momenti di confronto: «Abbiamo previsto webinar con esperti di fama nazionale e internazionale, per offrire strumenti utili e creare una rete di conoscenza e supporto».

Il valore simbolico di Palazzo Campanella

La dottoressa Arena ha sottolineato il significato della location istituzionale regionale:

«Essere qui, a Palazzo Campanella, è stato importante perché da questo luogo abbiamo voluto far partire un messaggio forte, attraverso i colori, le voci e il mondo dei nostri bambini».

Non sono mancati i ringraziamenti alle istituzioni, tra cui il presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo e poi per i presenti: il consigliere regionale Domenico Giannetta, il vice capo di gabinetto del presidente del Consiglio Regionale Sabina Cannizzaro e il garante regionale dei diritti delle persone con disabilità Ernesto Siclari, oltre agli operatori e alle famiglie.

«Accanto ai genitori – ha proseguito Anna Maria Arena – ci sono professionisti che ogni giorno lavorano per l’inclusione sociale. Perché i nostri bambini diventano ragazzi e poi adulti: una società inclusiva è una società viva».

Un messaggio che va oltre il taglio del nastro

«Quello di oggi – ha aggiunto la presidente della Cooperativa – non è stato solo un taglio del nastro, ma un modo per aprire il loro mondo, fatto di piccoli gesti, disegni e creazioni autentiche. Siamo tutti chiamati ad essere consapevoli, ma soprattutto a costruire una realtà diversa, in cui famiglie e bambini siano davvero accolti, ascoltati e accompagnati».

Le mostre di Palmi e Taurianova

Nel pomeriggio sono state, invece, inaugurate anche le mostre a Palmi e Taurianova.

«Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alle istituzioni che hanno accolto e sostenuto questo percorso” ha dichiarato la dottoressa Anna Maria Arena. “Le mostre di Palmi e Taurianova – ha sottolineato – rappresentano un passaggio importante, perché ci permettono di portare il nostro messaggio sul territorio e di coinvolgere sempre più comunità. Quello che proviamo già a fare ogni giorno attraverso le nostre sedi operative di Reggio Calabria e Palmi».

«Per il Comune di Taurianova – ha proseguito – ringrazio l’Assessorato al Welfare guidato da Angela Crea e il sindaco Roy Biasi, per la sensibilità dimostrata verso i temi dell’inclusione».

«Un ringraziamento anche al Comune di Palmi – ha aggiunto – al sindaco f.f. Dott.ssa Solidea Schipilliti e all’Assessore alle Politiche Sociali Dott.ssa Denise Iacovo, per la disponibilità e la collaborazione».

Orari e modalità di visita

La mostra di Reggio Calabria, inaugurata presso Palazzo Campanella, resterà aperta al pubblico fino al 17 aprile, visitabile nella fascia oraria 10.30–13.30.

Le esposizioni di Palmi e Taurianova, allestite nei rispettivi municipi, saranno anch’esse accessibili fino al 17 aprile.

A Taurianova, inoltre, il progetto proseguirà con una fase itinerante: a partire dall’11 aprile, la mostra sarà portata nelle scuole del territorio, ampliando ulteriormente il coinvolgimento della comunità.