La ‘frutta realistica’: il nuovo trend della pasticceria firmato Villa Arangea – FOTO

Una nuova tendenza dell’alta pasticceria internazionale approda anche a Reggio Calabria. Si tratta del trompe-l’œil, tecnica che punta a “ingannare l’occhio”, trasformando un dessert in una riproduzione estremamente realistica di frutti e altri elementi naturali.

Villa Arangea, laboratorio artigianale già noto per la qualità delle proprie produzioni, amplia così la propria offerta con una linea di monoporzioni dall’elevato impatto visivo.

Frutta fuori, dessert dentro

A prima vista si tratta di frutti veri: fragole, cachi, pere, mele e altre varietà riprodotte con grande attenzione ai dettagli, dalle forme alle superfici lucide, fino alle sfumature di colore.

In realtà, dietro questa estetica si nasconde una struttura complessa di dessert.

Al taglio, infatti, emergono mousse leggere, creme e inserti che compongono un dolce completo, studiato per garantire equilibrio nei sapori e nelle consistenze.

Una tendenza internazionale

Questo stile nasce nell’ambito dell’alta pasticceria e ha raggiunto grande popolarità a livello globale grazie al lavoro di pastry chef di fama internazionale come il francese Cédric Grolet. Negli ultimi anni, il fenomeno si è diffuso nelle principali città europee e internazionali, diventando un vero e proprio trend anche sui social.

Oggi, questa proposta arriva anche nel Sud Italia, trovando spazio nelle realtà artigianali più attente all’innovazione.

L’interpretazione locale

Nel contesto reggino, Villa Arangea interpreta questa tendenza mantenendo un forte legame con la tradizione artigianale. Oltre all’aspetto estetico, infatti, l’attenzione resta focalizzata sulla qualità delle materie prime e sulla resa gustativa del prodotto.

Le monoporzioni vengono realizzate con lavorazioni accurate e pensate per offrire non solo un impatto visivo immediato, ma anche un’esperienza completa dal punto di vista del gusto.

Tra innovazione e identità

L’introduzione della “frutta realistica” rappresenta un esempio di come anche nel territorio sia possibile coniugare innovazione e artigianalità. Un segnale di apertura verso nuove tendenze, senza rinunciare alla qualità e alla cura che caratterizzano la tradizione dolciaria reggina.