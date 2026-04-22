Da Catona a New York con una borsa di studio: il sogno di Ilaria Neri diventa diventa realtà

A soli 14 anni vola a New York per studiare danza con una borsa di studio al 100%. È il prestigioso traguardo raggiunto da Ilaria Neri, giovane ballerina reggina di Catona, pronta a vivere un’esperienza internazionale che rappresenta un passo importante nel suo percorso artistico.

Ilaria studierà e si esibirà in alcune delle scuole e dei luoghi più importanti della danza newyorkese: Steps on Broadway, Broadway Dance Center e Alvin Ailey, dove si terrà anche l’esibizione finale. Un’opportunità di grande valore, resa ancora più significativa dal fatto che la giovanissima allieva reggina potrà affrontarla grazie a una borsa di studio totale, senza alcun costo per la formazione.

L’audizione e il talento di Ilaria

A conferirle questa possibilità è stato Antonio Fini, direttore della Martha Graham Dance Company, al termine di un’audizione online che Ilaria ha preparato per mesi. Per partecipare alla selezione, la ballerina ha studiato delle sequenze coreografiche ricevute appositamente, lavorando in particolare sul repertorio Graham, per poi inviare il video richiesto. Da lì è arrivato il verdetto tanto atteso: la vittoria della borsa di studio.

Per Ilaria Neri, la danza è parte della vita da sempre. Ha iniziato a ballare a soli tre anni e frequenta la scuola Accademia A Passo di Danza di Catona dall’età di sei anni. Un legame costruito nel tempo, fatto di studio, sacrifici e passione. Quando racconta cosa rappresenti per lei la danza, usa parole semplici ma forti:

“Mi fa sentire leggera, mi sento me stessa quando ballo”. E poi una parola che racchiude tutto: “Gioia”.

Il futuro tra sogni e formazione

La giovane ballerina ha le idee chiare anche sul futuro. Ama soprattutto il moderno e il contemporaneo, sogna di entrare ad Amici e di diventare una professionista, con il desiderio di lavorare anche all’estero. Prima di tutto, però, c’è da vivere questa nuova avventura americana, che Ilaria affronta con entusiasmo: “Sono molto felice, non vedo l’ora di andare lì. È un’esperienza nuova, quindi cercherò di affrontarla al meglio”.

Determinante nel suo percorso è stato il supporto della scuola e della sua insegnante Caterina Carrozza, che l’ha seguita nella preparazione. Proprio Ilaria Neri ha voluto ringraziare pubblicamente chi le è stato vicino in questo cammino: la sua insegnante, la scuola, Antonio Fini e naturalmente la famiglia, che l’ha sempre sostenuta, anche investendo nella sua formazione attraverso corsi e momenti di studio extra.

L’Accademia A Passo di Danza, nata nel 2017 sotto la direzione artistica di Caterina Carrozza, propone un percorso accademico strutturato e accompagna gli allievi sin da piccoli in un cammino fatto di tecnica, disciplina e crescita artistica. Un’impostazione che ha permesso a Ilaria Neri di maturare e di arrivare pronta a una sfida così importante.

Molto toccante anche il messaggio che la direttrice della scuola ha voluto dedicare alla sua allieva:

“Le auguro di avere sempre il coraggio e la forza di combattere per raggiungere i propri sogni ed obiettivi, di poter vivere di arte e di far sì che la danza sia il suo universo. Io sarò sempre il suo porto sicuro e la sua fan in prima fila ad applaudire ogni suo traguardo”.

Da Catona a New York, con il talento, il sacrificio e la voglia di crescere. Per Ilaria Neri si apre adesso una pagina bellissima, che porta con sé l’orgoglio di una scuola, di una famiglia e di un’intera città.