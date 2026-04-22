Aspromonte, Denis Nesci (Fdi): “Valorizzare un patrimonio straordinario”

"Raccontarne oggi uno spaccato autentico, fatto di natura incontaminata, tradizioni e percorsi di legalità, è un dovere che chiama in causa direttamente il ruolo delle istituzioni”, le parole dell'eurodeputato

“L’Aspromonte non è soltanto un luogo geografico, ma un simbolo potente di identità, riscatto e rinascita. Raccontarne oggi uno spaccato autentico, fatto di natura incontaminata, tradizioni e percorsi di legalità, è un dovere che chiama in causa direttamente il ruolo delle istituzioni”.

Lo dichiara l’eurodeputato Denis Nesci.

“Per troppo tempo questo territorio è stato associato esclusivamente a pagine difficili della nostra storia, dai fenomeni criminali ai sequestri di persona. Oggi, invece, emerge con forza un’altra narrazione: quella di una terra liberata, restituita alla collettività e finalmente valorizzata per la sua straordinaria bellezza paesaggistica e culturale”.

“Gli itinerari dell’Aspromonte – prosegue Nesci – rappresentano non solo percorsi naturalistici, ma veri e propri cammini nella memoria e nella trasformazione di un territorio. Sentieri che raccontano il passaggio da una fase segnata dall’illegalità a una nuova stagione fondata su sviluppo sostenibile, turismo responsabile e orgoglio identitario”.

“È qui che il ruolo delle istituzioni diventa centrale: accompagnare, sostenere e promuovere questi percorsi, investendo in infrastrutture, sicurezza, valorizzazione ambientale e promozione culturale. Portare l’Aspromonte nel Parlamento Europeo significa dare voce a una Calabria che cambia, che cresce e che vuole essere protagonista”.

“Valorizzare l’Aspromonte – conclude Nesci – significa affermare un modello di sviluppo che parte dai territori, dalla loro storia e dalla loro capacità di riscatto. È questa la sfida che le istituzioni devono raccogliere: trasformare le potenzialità in opportunità concrete per i cittadini, i giovani e le imprese locali”.

“Un ringraziamento agli autori della ‘Guida all’Aspromonte misterioso’, il Generale Giuseppe Battaglia e il Professor Alfonso Picone Chiodo, per il lavoro di valorizzazione e racconto del territorio. Un ringraziamento anche ai relatori intervenuti, tra cui la Dottoressa Giovanna Russo, coordinatrice nazionale dei Garanti delle persone private della libertà, e la Garante regionale dell’Abruzzo, Dottoressa Monia Scalera”.