Donna si lancia nel vuoto con i 3 figli: lutto cittadino a Catanzaro

È una notizia che non avremmo mai voluto sentire. L’area in cui si è verificata la tragedia è una zona tranquilla, a ridosso del centro storico: un quartiere che vive attorno alla parrocchia e al piccolo parco, caratterizzato da una comunità partecipe e coesa. Non si tratta, quindi, di una zona segnata da degrado o disagio”.

A dirlo il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita in merito al suicidio della donna di 46 anni che ha gettato nel vuoto prima di le i tre figli.

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Il malessere silenzioso e l’appello alla città

È emerso, piuttosto – prosegue – un malessere silenzioso. In questo momento il nostro pensiero è rivolto al futuro: siamo tutti chiamati a sostenere la piccola e a comprendere come la città possa restare accanto al padre e alla bambina, auspicando il meglio.

Lutto cittadino e vicinanza istituzionale

Proclameremo il lutto cittadino. Come amministrazione – conclude Fiorita – garantiamo la nostra vicinanza a ciò che resta di questa famiglia, che si trova ad affrontare una prova estremamente difficile.

Fonte: Ansa Calabria