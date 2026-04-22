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Reggio, il comico Santo Palumbo all’Odeon con “La Calabria è una cosa seria… forse”

Un appuntamento di cabaret che promette risate, ironia e uno sguardo pungente su abitudini, contraddizioni e piccoli vizi della nostra terra

22 Aprile 2026 - 16:41 | Redazione

Santo Palumbo

Dopo le emozioni dell’opera, al Cine Teatro Odeon arriva il momento della leggerezza. In cartellone lo spettacolo di Santo Palumbo, “La Calabria è una cosa seria… forse”, un appuntamento di cabaret che promette risate, ironia e uno sguardo pungente su abitudini, contraddizioni e piccoli vizi della nostra terra.

Il titolo dice già molto del tono dello spettacolo: serio solo fino a un certo punto. Sul palco, Palumbo porta una comicità che parte dal quotidiano, osserva la realtà con sarcasmo e restituisce al pubblico scene, atteggiamenti e situazioni in cui è facile riconoscersi.

Non una comicità fine a sé stessa, ma un racconto leggero e diretto che gioca con i difetti di tutti, senza pesantezza. È proprio questo il punto di forza dello spettacolo: trasformare episodi comuni e dinamiche familiari in momenti di teatro capaci di strappare una risata sincera, spesso accompagnata da quella sensazione immediata: “questa l’ho già vissuta”.

L’appuntamento si inserisce nella programmazione del Cine Teatro Odeon, all’interno della stagione “Emozioni in scena 25/26”, e segna un cambio di atmosfera dopo i toni più intensi dell’opera. Stavolta il palco si apre a una serata più leggera, ma non per questo banale, affidata a un artista che punta tutto sull’osservazione del reale e sulla forza dell’ironia.

La Calabria è una cosa seria… forse” si presenta così come uno spettacolo pensato per divertire, ma anche per raccontare, con intelligenza e semplicità, un modo di essere che il pubblico conosce bene. Una serata da vivere tutta d’un fiato, tra battute, storie quotidiane e quella comicità che riesce a colpire proprio perché parte dalla verità.

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Reggio Calabria Teatro

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