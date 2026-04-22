Primo maggio a Gallicianò: arriva la sagra dell’identità tra maccheroni e tarantelle

Un primo maggio all'insegna dell'identità: Gallicianò riabbraccia i suoi sapori e la sua storia con una giornata ricca di eventi e musica popolare

Gallicianò si prepara a vivere una delle giornate più sentite dell’anno. Giovedì 1° maggio, a partire dalle ore 12:00, il cuore greco dell’Aspromonte ospiterà una nuova edizione della grande festa dedicata all’identità, alle tradizioni e ai sapori del territorio.

Sarà una giornata pensata per far vivere ai visitatori l’anima più autentica del borgo, tra gastronomia, musica popolare e momenti di intrattenimento per tutte le età. Al centro dell’evento ci saranno, naturalmente, le degustazioni tipiche, con alcuni dei piatti più rappresentativi della cucina locale: dai maccheroni fatti a mano alla carne di capra bollita secondo tradizione, passando per pane casereccio e vino locale.

Accanto ai piatti simbolo della festa, saranno presenti anche stand degustativi con panini, pizze, specialità tipiche e gelato artigianale, in un percorso del gusto che accompagnerà i visitatori per l’intera giornata.

Tradizioni e cultura nel borgo grecanico

Non mancheranno le iniziative collaterali. Per tutto il giorno spazio ai mercatini con artigiani locali e prodotti del territorio, ma anche al tradizionale gioco dei sacchi, uno dei momenti più popolari e coinvolgenti della festa. In programma anche la seconda edizione della mostra degli autoctoni dell’Aspromonte, appuntamento che punta a valorizzare un patrimonio identitario e culturale fortemente legato a questa terra.

Tra i momenti più attesi anche il corteo storico con cavalieri e nobili in abiti rinascimentali, capace di riportare il borgo indietro nel tempo, e il grande raduno delle tarantelle, con suonatori e strumenti tipici provenienti da tutta la provincia e non solo. Un appuntamento che promette musica senza sosta e un’atmosfera di festa capace di coinvolgere residenti, visitatori e appassionati delle tradizioni popolari.

Gallicianò, dunque, si conferma ancora una volta luogo simbolo di memoria, cultura e appartenenza. Il Primo Maggio nel borgo grecanico sarà molto più di una semplice festa: un’occasione per riscoprire radici, sapori e suoni di una Calabria che continua a custodire con orgoglio la propria identità.