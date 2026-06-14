Redel Viola, Cadeo: ‘Noi qualche errore di troppo, Avellino ha meritato’

L’allenatore della Redel Viola Reggio Calabria, dopo la sconfitta amara al PalaCalafiore contro Avellino ha innanzitutto ringraziato il pubblico accorso numeroso ed analizzato la prestazione della squadra.

“Il Palazzetto pieno è “un risultato” perché era uno degli obiettivi di due anni fa quando abbiamo iniziato questo percorso, intanto devo ringraziare appunto il pubblico perché è stato vicino alla squadra dal primo all’ultimo secondo, non ha mai abbandonato la squadra in una cornice così bella. È una città che chiaramente ha dimostrato che con la pallacanestro ha un legame forte, purtroppo non siamo riusciti a mettere la ciliegina sulla torta per stasera, però devo dire che la delusione c’è, ci mancherebbe da parte di tutti, nello stesso tempo abbiamo giocato con una squadra che è forte, è completa, lo sapevamo già e stasera secondo me ha meritato un po’ più loro di noi, anche se poi dopo vai a vedere i dati che a me non piacciono, però i tiri liberi ne abbiamo sbagliati forse un po’ troppi, poi nei momenti importanti i tiri da tre punti si possono sbagliare, ma i momenti importanti; loro invece sono stati più cinici in queste due cose e poi il dato che è stato un po’ il motivo di questa serie sono i rimbalzi, i rimbalzi gli hanno dato un sacco di possibilità in più a loro i tiri e sono stati primi dai giocatori più esperti della squadra dal primo all’ultimo”.