Donna si lancia nel vuoto con i 3 figli, Occhiuto: ‘Calabria ferita da una vicenda drammatica’
"La nostra preghiera va alla piccola ricoverata, affinchè possa trovare la forza di superare questo momento terribile" le parole del Governatore
22 Aprile 2026 - 13:48 | Comunicato Stampa
“L’immane tragedia di Catanzaro ci lascia attoniti e profondamente scossi. Un dolore immenso attraversa tutta la Calabria, ferita da una vicenda così drammatica e difficile anche solo da immaginare, da comprendere. La nostra comunità oggi è in lutto: ci stringiamo con sincera partecipazione nel ricordo delle vittime e rivolgiamo, a nome dell’intera giunta regionale, il più sentito cordoglio ai familiari. Il nostro pensiero, la nostra preghiera, va anche alla piccola ricoverata, affinché possa trovare la forza di superare questo momento terribile”.
Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.