Christus Vincit IV: trionfo al Cilea, sold out per il concerto della solidarietà – FOTO

Un’autentica serata-evento, capace di coniugare arte, fede e solidarietà in un’unica, potente esperienza collettiva.

Il Teatro Comunale “F. Cilea”, completamente esaurito in ogni ordine di posto, ha accolto “Christus Vincit IV – Un concerto per la vita”, consacrandone il successo con un sold out raggiunto con una settimana di anticipo.

Un risultato di grande rilievo che testimonia, ancora una volta, la straordinaria capacità del progetto di mobilitare un’intera comunità attorno a un obiettivo di bene comune.

La serata ha offerto uno spettacolo di altissimo livello artistico.

Travolgente la performance internazionale di Sherrita Duran, che ha conquistato il pubblico con una presenza scenica intensa e una vocalità di grande impatto.

Applauditissima Emma Baggetta, giovane talento capace di emozionare con sensibilità e raffinatezza interpretativa.

Momento di particolare intensità è stata la rappresentazione dell’oratorio dedicato a Carlo Acutis, che ha saputo fondere musica, parola e spiritualità in un’esperienza profondamente suggestiva, capace di toccare le corde più intime degli spettatori.

Ma il cuore di “Christus Vincit” resta la solidarietà.

L’edizione 2026 ha permesso di raccogliere 14.000 euro, destinati all’Associazione Il Volo delle Farfalle – Evoluzione Autismo, per la realizzazione di un laboratorio a supporto dei bambini con disturbo dello spettro autistico.

“Il sold out è un risultato significativo, ma non è il punto di arrivo. Il vero traguardo è aver costruito, ancora una volta, una comunità viva, capace di riconoscersi in un progetto di bene, di partecipare e di condividere un obiettivo più grande di ciascuno di noi. ‘Christus Vincit’ non è soltanto un concerto: è un’esperienza che unisce, che educa alla solidarietà e che trasforma la musica in un gesto concreto di amore verso gli altri. Vedere il Teatro Cilea completamente pieno significa avere la certezza che questo messaggio è arrivato al cuore delle persone. Ed è proprio da questa consapevolezza che nasce la responsabilità di continuare, con ancora più forza, su questa strada”, ha dichiarato il Direttore Artistico Antonino Ripepi.

Sulla stessa linea le parole della Presidente del Chorus Christi:

“Questo risultato è frutto di un lavoro corale, costruito con dedizione, spirito di servizio e grande senso di responsabilità. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito, perché insieme abbiamo dimostrato che è possibile trasformare un evento artistico in un gesto concreto di aiuto e speranza”, ha affermato la Presidente Antonella Cuzzola.

Determinante il contributo dei cori partecipanti provenienti da tutta la Calabria, dell’orchestra, degli artisti ospiti e di tutti i sostenitori che hanno creduto nel progetto, rendendo possibile una serata che resterà impressa nella memoria della città.

“Christus Vincit” si conferma così una delle realtà più significative del panorama culturale e solidale del territorio, capace di unire eccellenza artistica e impegno sociale in un’unica, grande visione condivisa

CHRISTUS VINCIT IV – Ringraziamenti

Un ringraziamento speciale e profondamente sentito va a tutti i cori che hanno preso parte a questa straordinaria serata. Avete dimostrato cosa significa essere comunità: voci diverse, storie diverse, ma un unico grande cuore che batte all’unisono per un progetto di bene.

Con la vostra presenza, il vostro impegno e la vostra passione avete reso questo evento qualcosa di unico e irripetibile. Il vostro contributo è stato determinante, non solo dal punto di vista artistico, ma soprattutto umano. Perché quando le voci si uniscono per un bene più grande, nasce la speranza.



Chorus Christi – Antonino Ripepi

Coro San Giorgio – Mafalda Canale

Coro Laetare – Natale Femia

Coro Exultate Deo – Chiara Ferraro

Coro Laudamus – Marina ed Enza Cuzzola

Coro Millenote Academy – Roberto Caridi

Coro Musica Nova – Alessandra Montenero

Coro Santa Cecilia – Marco Cuzzilla

Schola Cantorum Porta Fidei – Gaetano Stillitano

Coro Trisaghion – Lilly Lanzetta

Coro Mater Dei – Caterina e Flavia Bellantoni

Nuova Corale Polifonica Vibo – Franco Arena

Exultate Deo – Presidente Nicodemo Ferraro

Coro Corona Gospel Choir – Francesca Ferrara

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a Don Francesco Cristofaro,

per la disponibilità e la sensibilità dimostrate nei nostri confronti, e per aver presentato la serata, assieme al co-presentatore Marco Seri, in modo davvero magistrale.

Desidero inoltre esprimere un pensiero di profonda gratitudine al Maestro Bruno Tirotta, direttore d’orchestra, per la competenza, la passione e la sensibilità artistica con cui ha guidato ogni fase di questo percorso, valorizzando al meglio le voci e rendendo possibile un risultato di così alto livello.

Un grazie di cuore all’Orchestra San Giorgio, per la professionalità, la dedizione e l’energia con cui ha accompagnato ogni momento del concerto, offrendo un contributo fondamentale alla riuscita di questo grande evento.

Un ringraziamento speciale a Emma Baggetta

Desidero rivolgere un ringraziamento speciale a Emma Baggetta per la straordinaria performance che ha regalato al pubblico durante la serata.

Con la sua voce, la sua sensibilità e la sua presenza scenica, Emma ha saputo emozionare e coinvolgere tutti i presenti, portando sul palco autenticità, talento e una grande intensità interpretativa.

La sua partecipazione ha arricchito in modo significativo il valore artistico dell’evento, contribuendo a rendere ancora più memorabile questa edizione del Christus Vincit.

Grazie Emma, per aver condiviso con noi il tuo talento e il tuo cuore.

Un sincero e sentito ringraziamento a Don Nuccio Cannizzaro,

per la sua presenza, per il costante sostegno e per il prezioso contributo offerto, anche attraverso il Premio Reghion, che ha ulteriormente arricchito il significato e il valore culturale di questa serata, presentata con grande professionalità e competenza da Rita Nocera.

Collettivo Sole/Luna e Cine/Forma

Un sentito ringraziamento all’Associazione Collettivo Sole/Luna e Cine/Forma, che ha curato le scene dell’oratorio dedicato a Carlo Acutis, sotto la responsabilità di Alessandra de Liguoro.

Il vostro lavoro ha saputo trasformare il palco in un luogo di profonda spiritualità, accompagnando il pubblico in un percorso intenso, emozionante e ricco di significato. Avete dato forma e immagini a un messaggio di fede, contribuendo in maniera determinante a rendere l’oratorio uno dei momenti più toccanti della serata.

Le Istituzioni

Un sentito grazie alle Istituzioni:

al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, dott. Salvatore Cirillo;

al Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dott. Carmelo Versace;

e al Sindaco del Comune di Reggio Calabria, dott. Domenico Battaglia.

La vostra presenza e il vostro sostegno rappresentano un segnale forte di attenzione verso iniziative che uniscono cultura, fede e solidarietà.

Grazie per aver condiviso con noi questo percorso e per aver riconosciuto il valore sociale di questo progetto.

Un ringraziamento particolare al nostro Main Sponsor, Banca Mediolanum di Reggio Calabria, nella persona della direttrice Silvia Napoli.

Grazie ai nostri sponsor: Agip Gas dei Fratelli Porcino, Pizzeria Gli Sbronzi dei Fratelli Oliveri, Pangrattato Srl di Antochi Iuliana, Bar Pasticceria Porcino e Ligato.

Grazie ai partner: Clima System di Sorgonà Maria Concetta, Edil Fiam Fratelli Serra, Assicurazione Romeo, B&B Ludey, Supra e Sutta di Santo Morabito.

Grazie a Radio Touring per il supporto nella comunicazione.

Il vostro contributo è stato fondamentale: non solo un sostegno concreto, ma un segno tangibile di fiducia e condivisione di valori.

CRAL, Consiglio Regionale e dott.ssa Margherita Fontana

Un grazie speciale al CRAL del Consiglio Regionale della Calabria e a tutti i colleghi del Consiglio Regionale della Calabria, che hanno dato vita a una vera e propria gara di beneficenza.

Il vostro entusiasmo e la vostra partecipazione hanno dimostrato quanto sia possibile fare la differenza quando si lavora insieme per una causa importante.

Un ringraziamento particolare alla dott.ssa Margherita Fontana, funzionaria e responsabile del cerimoniale del Consiglio Regionale della Calabria, che ogni anno, con grande generosità, offre gratuitamente la propria disponibilità per supportarci e curare il cerimoniale.

La sua professionalità, la precisione e l’attenzione ad ogni dettaglio organizzativo hanno contribuito in maniera determinante alla perfetta riuscita della serata.