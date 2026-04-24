Al Pilone torna il ‘Festival del 1° maggio’: la proposta per una giornata da vivere insieme

Il 1° maggio ha il sapore delle giornate belle. Quelle da vivere senza fretta, con gli amici, con la famiglia, con un tavolo pieno di cose buone e la musica che accompagna ogni momento.

Al Pilone by Rare, a Santa Trada, dopo il successo del 2025, torna l’appuntamento il “festival del 1° maggio”, tutto è pronto per un appuntamento pensato proprio così: leggero, allegro, conviviale. Una festa lunga un’intera giornata con l’organizzazione di Rewind ’90. Vista sullo Stretto, buffet ricco, intrattenimento per bambini, live music e dj set.

Si comincia dalle 11:00, con il mare davanti, il sole alto e quell’atmosfera rilassata che solo certi giorni di festa sanno regalare. Poi, piano piano, la giornata prende ritmo: si mangia, si brinda, si chiacchiera, si ride. E intanto la musica fa il resto.

Un buffet ricco, vario, da vivere fino in fondo

Il cuore del 1° maggio al Pilone sarà un buffet servito pensato per accontentare tutti, tra sapori semplici, piatti amati e tante proposte da gustare in compagnia.

Ci saranno lasagna classica, insalata di riso all’italiana, pizza in vari gusti, arancinetti, crespelle, polpette, parmigiana classica, peperonata, conserve sott’olio miste, salumi, formaggi, verdure in pastella.

E poi la parte più rustica e golosa, quella che a un 1° maggio non può mancare: salsiccia alla griglia, grasso e magro alla griglia, arrosticini, insalata di pomodoro e cipolla.

Spazio anche ai panini, perfetti per una giornata informale e piena di gusto: hamburger con lattuga e pomodoro, stracotto di manzo e cipolla in agrodolce, prosciutto cotto e melanzane sott’olio.

A chiudere, il gelato della storica gelateria reggina Sottozero, per regalare alla giornata una nota fresca e ancora più piacevole. Nel prezzo sono inclusi acqua, soft drink e vino della casa.

Musica, intrattenimento e quella leggerezza che fa la differenza

Il bello di giornate così è che non c’è bisogno di strafare. Basta il posto giusto, la compagnia giusta e un programma capace di far stare bene tutti.

Al Pilone la musica accompagnerà l’intera giornata tra live, dj set e momenti di spettacolo, con una line up ricca: Peppe Lisi DJ, Rocco al Quadrato, Kevin Bruzzi vocalist, Briganti Italiani, Donatella Tripodi, Anna Caridi, Enzo Romeo DJ e Rewind 90.

Ci sarà anche intrattenimento per bambini, per rendere il 1° maggio davvero adatto a tutti, dai più grandi ai più piccoli.

Il risultato è una festa da vivere con naturalezza: ci si siede, si comincia con calma, poi la giornata si apre, cambia luce, cambia ritmo e si riempie di energia.

Un 1° maggio da vivere senza pensieri

Più che un evento, il 1° maggio al Pilone by Rare vuole essere una bella giornata da condividere. Quelle che mettono insieme relax, buon cibo, musica e panorama. Quelle in cui si sta bene e basta.

Per chi ha voglia di concedersi qualche ora all’aria aperta, in un posto bello e accogliente, il Pilone prepara la cornice giusta per iniziare maggio nel modo migliore.

Il dinner show del 24 aprile

Prima del grande appuntamento del 1° maggio, il Pilone by Rare scalda già l’atmosfera con un altro evento da segnare in agenda: venerdì 24 aprile alle ore 21.00 è in programma il Dinner Show con i Briganti Italiani, seguito dal dj set dopo cena. Un’altra serata da vivere tra musica, cena e divertimento nella suggestiva cornice di Santa Trada.

Il Pilone by RARE sarà regolarmente aperto anche il 25 aprile.

Info e prenotazioni: 3294307912