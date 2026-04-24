La ‘Supercoppa? Partita incredibile, ora testa ai playoff. Parla il Ds Cesare Pellegrino

Apre la bacheca e regala emozioni uniche. La Domotek Volley ha finalmente infranto un muro che sembrava insormontabile: il Palabigi di Reggio Emilia. Una vittoria che sa di riscatto, cuore e carattere, in una partita definita dal direttore sportivo Cesare Pellegrino semplicemente “incredibile“.

“Ancora una volta come avvenuto a Belluno in occasione della Coppa Italia, e il cuore batte forte per questa squadra, per questa società, per tutto quello che c’è dietro“, esordisce Pellegrino. “Com’è andata? È andata bene. Sì, è una partita incredibile. Abbiamo finalmente sfatato il Palabigi, che fino adesso ci ha creato notevoli problemi. Probabilmente sarà stato il Taraflex Tricolore a darci anche un input in più“.

Uno spettacolo bellissimo, impreziosito da una cornice di pubblico stupenda. “Soprattutto i tifosi reggini ci hanno accompagnato in questi cinque set interminabili. È stata dura, è stata dura, però i ragazzi sono stati bravissimi, ci hanno creduto fino alla fine per le condizioni soprattutto che c’erano dopo la fine del quarto set, sul 31-29. Hanno avuto una reazione da veri uomini e una squadra davvero unita”.

La vittoria arriva nel momento più caldo della stagione, quando il campionato entra nel suo rush finale. E Pellegrino non nasconde l’importanza di questo trofeo.

“Intanto io dico che ci voleva questa Supercoppa. A parte il simbolo, ci voleva davvero per darci un’ulteriore forza per queste ultime partite, per questi playoff che saranno difficilissimi“.

Il primo ostacolo si chiama Acqui Terme, una squadra che il direttore sportivo conosce bene. “È una squadra che abbiamo già incontrato l’anno scorso e ci ha eliminato in semifinale. Reduce da due vittorie importantissime, nonostante abbia fatto una regular season “pessima” arrivando settima. Adesso bisogna “resettare” tutto, ripartire dai nostri allenamenti. Ci dobbiamo preparare per questa ulteriore sfidai“.

Pellegrino lancia un messaggio chiaro alla città. “Abbiamo bisogno di Reggio Calabria, del pubblico reggino“.

La domanda è spontanea: si può davvero riempire il palazzetto? “Io penso di sì. Ci siamo andati vicini l’ultima volta con Reggio Emilia e mi aspetto un numeroso pubblico. Sarebbe un record, perché in ambito pallavolistico il palazzetto non si riempie a anni e anni. Siamo stati bravi, la società, i dirigenti, la squadra, soprattutto tutti a riaccendare questo entusiasmo. Intanto siamo contenti del nostro percorso fino a qui fatto. Manca la ciliegina sulla torta, che sono le ultime partite, e ci crediamo comunque tantissimo. Sia da parte nostra, sia i ragazzi“.

Un pensiero affettuoso va a Matteo Mancinelli, infortunato. “Da pallavolista, un messaggio per Matteo? Matteo ci è stato vicino anche durante la finale di Supercoppa, era in collegamento diretto. Ogni tanto lo sentivamo, lo sentivo, ci aggiornavamo. Purtroppo sono cose che capitano nella vita di uno sportivo, sono incidenti che vanno messi nello stato di una stagione“.