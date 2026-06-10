Istituto Comprensivo Telesio Montalbetti: ancora un trionfo sportivo

Prosegue senza sosta la straordinaria stagione sportiva dell’Istituto Comprensivo Telesio Montalbetti, che continua a distinguersi a livello regionale e nazionale grazie ai risultati ottenuti dai propri studenti nelle diverse discipline sportive.

Dopo la prestigiosa qualificazione alle Finali Nazionali del progetto “Valori in Rete”, dove l’Istituto ha rappresentato l’intera Regione Calabria con la squadra di calcio a 5 mista, ottenendo un eccellente piazzamento nelle finali disputate a Salsomaggiore Terme, arriva un nuovo e prestigioso traguardo: la squadra di Baseball5 ha conquistato l’accesso alle Finali Nazionali che si svolgeranno a Bari dal 4 al 7 ottobre.

Gli alunni dell’Istituto hanno dominato la fase regionale, imponendosi con una straordinaria serie di vittorie e chiudendo il percorso senza subire alcuna sconfitta. Un cammino impeccabile che testimonia il valore tecnico, l’impegno e lo spirito di squadra dei giovani atleti.

A guidare il gruppo è stato il professor Sebastiano Fortugno, coordinatore delle attività sportive dell’Istituto, supportato dai professori Fabrizia Lavilla e Cosimo Piazza. Determinante anche il contributo della splendida palestra dell’Istituto “A. Volta”, teatro delle competizioni e luogo in cui i ragazzi hanno potuto esprimere al meglio le proprie qualità sportive.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Marisa Maisano, da sempre particolarmente attenta alla promozione dello sport come strumento educativo e formativo. La dirigente si è complimentata con gli studenti e con i docenti per i prestigiosi risultati raggiunti, sottolineando come questi successi rappresentino il frutto di un lavoro quotidiano fondato sui valori dell’impegno, del rispetto e della collaborazione.

La Dott.ssa Maisano ha inoltre annunciato nuove e interessanti iniziative finalizzate a promuovere ulteriormente la pratica sportiva e uno stile di vita sano all’interno dell’Istituto Comprensivo Telesio Montalbetti, confermando la centralità dello sport nel percorso educativo degli studenti.

Adesso l’attenzione è tutta rivolta alle Finali Nazionali di Bari, dove gli alunni calabresi avranno l’onore e la responsabilità di rappresentare ancora una volta la propria scuola e l’intera Regione Calabria, portando con sé entusiasmo, determinazione e la voglia di continuare a stupire.