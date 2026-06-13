City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

“Edge of Tomorrow”, a Roccella giovani europei insieme per immaginare la società del futuro

Partecipazione di 30 giovani provenienti da Italia, Polonia, Serbia, Turchia e Macedonia del Nord

13 Giugno 2026 - 15:50 | Comunicato Stampa

DSC Copyright © Reymart Ramos

È in corso “Edge of Tomorrow” (8-15 giugno 2026), uno scambio giovanile internazionale coordinato dall’associazione Roccella+ e finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea, che vede la partecipazione di 30 giovani provenienti da Italia, Polonia, Serbia, Turchia e Macedonia del Nord.

Ospitato presso il Villaggio Residence Quattro Scogli, il progetto offre ai partecipanti uno spazio di dialogo, confronto e apprendimento non formale per riflettere sulle grandi sfide del presente e immaginare la società del futuro e il ruolo che ciascuno può svolgere al suo interno.

Attraverso giochi di ruolo, simulazioni, dibattiti, attività di gruppo e laboratori interculturali, i giovani affrontano temi come il cambiamento climatico, l’intelligenza artificiale, i conflitti internazionali, la sostenibilità, l’inclusione sociale e la partecipazione attiva, sviluppando competenze trasversali e rafforzando il dialogo tra culture diverse.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di crescita personale, favorendo la cooperazione internazionale, il pensiero critico e la costruzione di una cittadinanza europea sempre più consapevole e partecipativa.

Gli scambi giovanili Erasmus+ continuano a rappresentare una delle migliori opportunità offerte ai giovani europei, permettendo loro di viaggiare, conoscere nuove culture, acquisire competenze, stringere amicizie internazionali e diventare protagonisti del cambiamento positivo nelle proprie comunità

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Roccella Jonica Attualità

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?