“Edge of Tomorrow”, a Roccella giovani europei insieme per immaginare la società del futuro

Partecipazione di 30 giovani provenienti da Italia, Polonia, Serbia, Turchia e Macedonia del Nord

È in corso “Edge of Tomorrow” (8-15 giugno 2026), uno scambio giovanile internazionale coordinato dall’associazione Roccella+ e finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea, che vede la partecipazione di 30 giovani provenienti da Italia, Polonia, Serbia, Turchia e Macedonia del Nord.

Ospitato presso il Villaggio Residence Quattro Scogli, il progetto offre ai partecipanti uno spazio di dialogo, confronto e apprendimento non formale per riflettere sulle grandi sfide del presente e immaginare la società del futuro e il ruolo che ciascuno può svolgere al suo interno.

Attraverso giochi di ruolo, simulazioni, dibattiti, attività di gruppo e laboratori interculturali, i giovani affrontano temi come il cambiamento climatico, l’intelligenza artificiale, i conflitti internazionali, la sostenibilità, l’inclusione sociale e la partecipazione attiva, sviluppando competenze trasversali e rafforzando il dialogo tra culture diverse.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di crescita personale, favorendo la cooperazione internazionale, il pensiero critico e la costruzione di una cittadinanza europea sempre più consapevole e partecipativa.

Gli scambi giovanili Erasmus+ continuano a rappresentare una delle migliori opportunità offerte ai giovani europei, permettendo loro di viaggiare, conoscere nuove culture, acquisire competenze, stringere amicizie internazionali e diventare protagonisti del cambiamento positivo nelle proprie comunità