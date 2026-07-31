Polistena, la denuncia di Pisano: ‘Canone idrico, cartelle pazze e disagi in Comune’

"Chi ha già pagato è costretto a recarsi personalmente negli uffici del Comune per dimostrare l'avvenuto versamento. Servono servizi efficienti, non sprechi" così il capogruppo di Polistena Futura

Sono numerose le segnalazioni di cittadini che, in questi giorni, stanno ricevendo richieste di pagamento del canone idrico riferite ad annualità precedenti, nonostante, nella maggior parte dei casi, gli importi risultino già regolarmente versati.

A denunciare la situazione è Francesco Pisano, che parla di un problema destinato a creare disagi sia ai contribuenti sia agli uffici comunali.

Richieste di pagamento per importi già versati

“Chi ha già pagato – afferma Pisano – è costretto a recarsi personalmente negli uffici del Comune per dimostrare l’avvenuto versamento e ottenere l’annullamento della richiesta. Una perdita di tempo per i cittadini e un inutile aggravio di lavoro per il personale comunale, che si ritrova a gestire pratiche che un sistema informatico efficiente avrebbe dovuto evitare”.

Secondo Pisano, l’accaduto mette in luce una criticità organizzativa che non può essere sottovalutata.

“Un’amministrazione moderna deve investire nella qualità dei servizi e nella digitalizzazione dei processi, affinché il sistema sia in grado di distinguere automaticamente chi è in regola da chi non lo è. Se ciò non

avviene, il risultato è quello che stiamo vedendo: cittadini costretti a difendersi da richieste di pagamento ingiustificate e dipendenti comunali sommersi da un lavoro evitabile”.

Pisano critica inoltre le priorità dell’Amministrazione comunale

“Si trovano risorse per interventi di carattere ornamentale, come le lampade a forma di papaveri, mentre si continua a trascurare l’efficientamento dei servizi e della macchina amministrativa. Le conseguenze di queste scelte ricadono inevitabilmente sulla comunità e sugli stessi lavoratori del Comune”.

Infine, l’appello all’Amministrazione è quello di verificare tempestivamente le anomalie riscontrate e adottare strumenti gestionali più efficaci, così da evitare il ripetersi di situazioni che generano disagi, perdite di tempo e sfiducia nei confronti dell’ente pubblico.

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