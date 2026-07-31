Calciomercato: la Reggina vuole consegnare a Marchionni un attacco fortissimo. La situazione

Se qualcuno nutriva ancora dei dubbi, gli ultimi colpi e le trattative avviate dalla società sembrano averli definitivamente cancellati. La Reggina vuole costruire una squadra fortissima, pronta a dominare il prossimo campionato di Serie D. Il tecnico Marco Marchionni ha chiesto un reparto offensivo di altissimo livello. L’obiettivo è mettere a disposizione dell’allenatore diverse soluzioni, con calciatori capaci di garantire qualità, imprevedibilità e soprattutto gol.

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In rosa ci sono già elementi come Giuliano Alma e Michele Guida, Di Grazia dalla passata stagione, mentre all’occorrenza potrà essere utilizzato in posizione più avanzata anche Rotulo, centrocampista dotato di grande tecnica e con caratteristiche decisamente offensive.

Ma il terminale principale dell’attacco amaranto dovrà essere un calciatore capace di spostare gli equilibri e non lasciare scampo alle difese avversarie. Per questo motivo la Reggina ha deciso di puntare con decisione su quello che, per una categoria come la Serie D, rappresenterebbe un colpo fuori scala: Cosimo Patierno. L’attaccante ha sempre segnato con continuità tra i professionisti e ha ben figurato anche in Serie B. Il suo valore è confermato dalla scelta dell’Avellino che, lo scorso febbraio, ha rinnovato il contratto del calciatore fino al 2028, nonostante la precedente scadenza fosse fissata al giugno 2026.

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La Reggina è però entrata nella trattativa con grande decisione. La società vuole Patierno e avrebbe proposto al giocatore un contratto biennale da circa 180mila euro a stagione, una cifra particolarmente importante per il campionato dilettantistico. L’attaccante sarebbe affascinato dal progetto amaranto. Prima di prendere una decisione definitiva dovrà però trovare un accordo con l’Avellino per l’eventuale buonuscita. Patierno, inoltre, attende di capire se arriveranno proposte concrete dalla Serie C.

Resta quindi da valutare quanto tempo la Reggina sarà disposta ad aspettare prima di virare su altri obiettivi. Nel frattempo la società ha già assicurato a Marchionni un altro attaccante richiesto espressamente dal tecnico. Si tratta di Abdel Zagrè, punta centrale già allenata dal tecnico amaranto durante l’esperienza al Ravenna.

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Zagrè, stesso ruolo, presenta però caratteristiche differenti rispetto a Patierno e il suo arrivo ovviamente non esclude quello dell’attaccante dell’Avellino, anzi. La linea della società appare chiara: per puntare alla promozione in Serie C serviranno due o tre attaccanti di livello assoluto. La Reggina continua dunque a lavorare senza sosta, da capire quanto sarà disposta ad attendere Patierno prima di orientarsi su altro. Perchè l’obiettivo non è soltanto completare la rosa, ma costruire un reparto offensivo fortissimo e che in qualche modo incuta timore alle difese avversarie.