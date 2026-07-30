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Calciomercato Reggina: parla l’agente di Patierno che conferma l’interesse degli amaranto, ma…

La concorrenza, le condizioni e il contratto con l'Avellino

30 Luglio 2026 - 11:12 | Redazione

Cosimo Patierno

La Reggina vuole Patierno e sta spingendo molto per riuscire ad averlo. Il costo è elevato e il confronto non è solo sulle cifre, ma anche con una concorrenza che arriva dalla serie C, così come conferma il suo agente Giovanni Tateo, ai microfoni di Antenna Sud. Dichiarazione riportata da seried24:

“Il mercato è ancora lungo e noi non abbiamo fretta. C’è la certezza che Patierno lascerà Avellino, ma ci sono dei presupposti da rispettare. Abbiamo ancora due anni di contratto con l’Avellino e valuteremo solo offerte della stessa durata. Vogliamo una squadra che ci soddisfa sia dal punto di vista tecnico, che da quello economico, altrimenti resteremo ad Avellino. Aspetteremo e valuteremo tutte le occasioni. Il sondaggio della Reggina c’è stato, è reale, ma non so fino a che punto possa verificarsi una cosa del genere, se ci sono club di Serie C che stanno spingendo per avere il calciatore. Non so fino a che punto si possa spingere la Reggina, noi lasciamo tutte le strade aperte e poi valuteremo quale sarà la situazione”.

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