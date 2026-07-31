Dierre Basketball Reggio Calabria: ufficiale il rinnovo di Jovan Miljanic

La Dierre Basketball Reggio Calabria è lieta di annunciare il rinnovo dell’accordo con il cestista Jovan Miljanic. Classe 2002, alto 198 cm, l’ala serba si conferma in bianco-blu per la nuova stagione, confermando il suo legame con una terra che, sin dalla gioventù, ha saputo valorizzarne il talento.

Atleta dal fisico prestante e dalle gambe esplosive, Miljanic si prepara a mettersi nuovamente in gioco sotto la guida di coach Dario Lo Storto, pronto a scrivere un altro capitolo importante della sua carriera.

Un prospetto dal potenziale enorme, che la società reggina ha avuto modo di apprezzare in pieno, sia sul piano sportivo che su quello umano.

Durante la scorsa annata, Miljanic ha dimostrato di essere un giocatore totalmente al servizio del collettivo, capace di ricoprire ben quattro ruoli diversi senza mai risparmiarsi, anche nei frangenti più complicati.

Le sue qualità tecniche e atletiche lo rendono un elemento di assoluto rilievo: elevazione eccezionale, penetrazione travolgente e una micidiale precisione da tre punti lo trasformano in un’arma offensiva letale, in grado di fare la differenza in ogni partita di campionato.

Il percorso di crescita di Jovan Miljanic è già costellato di tappe significative. Cresciuto nelle giovanili del Catanzaro, dove aveva subito mostrato lampi di grande talento, ha militato in seguito in diverse realtà del panorama nazionale come Paffoni Omegna, Monteroni e Bim Bum Basket Rende, spaziando tra i campionati di A2, B Unica, B2 e C. Due anni fa, il suo contributo è stato determinante per la Virtus Castellaneta, con la quale ha conquistato il Campionato di C Puglia e successivamente gli spareggi tra regioni, arricchendo ulteriormente il suo bagaglio di esperienza e vittorie.

Con questo rinnovo, la Dierre Basketball mette a segno un tassello fondamentale per il proprio progetto tecnico, puntando su un atleta che ha già dimostrato di avere un passaporto per fare bene, e che nella prossima stagione sarà chiamato a essere uno dei protagonisti assoluti.