Il Valmontone smentisce la notizia su Bucci accostato alla Reggina e annuncia azioni legali

Rispetto alla notizia apparsa sul sito alfredopedulla.com: “Nell’organigramma della nuova Reggina, vedremo con quale tipo di coinvolgimento economico-finanziario, potrebbe entrare Manolo Bucci“) e ripresa anche dalla nostra testata, arriva la smentita della società Valmontone che annuncia anche azioni legali. Francamente rimaniamo sorpresi rispetto alla reazione, tenuto conto che l’aver riportato una notizia che accosta il presidente Bucci alla cordata interessata alla Reggina, non crediamo possa essere lesiva rispetto all’immagine del massimo dirigente del Valmontone. Così come è stato fatto, sarebbe bastata una semplice smentita.

Il comunicato

“La Società Valmontone 1921 smentisce categoricamente e con assoluta fermezza le notizie, totalmente destituite di ogni fondamento, apparse nelle ultime ore su diverse testate giornalistiche in merito a presunte trattative, seguite da fantomatici “DIETROFRONT”, che avrebbero coinvolto il nostro Presidente Manolo Bucci per l’ingresso nelle società Ancona Calcio e Reggina Calcio.

Si tratta di pure invenzioni e di ricostruzioni del tutto fantasiose.

Nello specifico, in relazione alla Reggina Calcio, non c’è mai stato alcun tipo di contatto in merito a ipotetiche trattative di acquisizione. È tutto assolutamente infondato.

Il Presidente Bucci non ha mai interrotto in modo scorretto alcuna trattativa del genere con nessuna società.

Data l’assoluta gravità di quanto sta accadendo e l’evidente danno d’immagine arrecato alla sua persona, la Società comunica di aver già conferito formale mandato ai propri legali per procedere in ogni sede competente (civile e penale) contro le testate che hanno diffuso tali falsità.

Non verrà tollerata alcuna speculazione costruita sul nulla.

L’integrità morale, professionale e imprenditoriale del Presidente Bucci è fuori discussione ed è certificata dai fatti. Sotto la sua guida, negli ultimi 5 anni, il Valmontone ha intrapreso un percorso di crescita sportiva e societaria ineccepibile. La nostra è, ad oggi, una Società estremamente solida, virtuosa e senza alcun tipo di debito o pendenza. A ulteriore e definitiva riprova della massima serietà di questa gestione, sottolineiamo che tutte le liberatorie e le documentazioni economiche relative ai calciatori, allo staff e a tutti i dipendenti sono già state regolarmente depositate.

Allo stato attuale, Manolo Bucci è il Presidente e unico proprietario del Valmontone 1921. Esigiamo che la sua figura, la sua correttezza e gli importanti sforzi economici e personali profusi in questi anni vengano rispettati da tutti gli addetti ai lavori.

Il lavoro del giornalismo è importante nella vita quotidiana dell’ambiente Calcio, ma quello che sta succedendo è tutto fuorché cronaca. Quello che si sta facendo è diffondere FALSITA’ in merito all’integrità di una persona e ciò è grave e assolutamente inaccettabile.

Il Club non rilascerà ulteriori dichiarazioni in merito a questa vicenda, lasciando che a parlare, da oggi in poi, siano esclusivamente i legali nelle aule competenti”.