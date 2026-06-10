Post elezioni a Reggio e batosta del Csx, Irto: ‘Presto un congresso straordinario’

Il Partito Democratico di Reggio Calabria si prepara a un congresso straordinario cittadino. Ad annunciarlo è stato il senatore Nicola Irto, segretario regionale del PD Calabria, intervenuto ai microfoni di Reggio Politik dopo la pesante sconfitta subita dal centrosinistra alle ultime elezioni comunali.

Una batosta definita dallo stesso Irto “netta”, “evidente” e “chiara”. Parole che aprono una fase delicata per il partito in città. Dopo il successo del neo sindaco Francesco Cannizzaro, il PD reggino è chiamato a una riflessione profonda. Non solo sui numeri usciti dalle urne, ma anche sulla tenuta della coalizione, sul rapporto con la città e sul ruolo del gruppo dirigente locale.

“È una sconfitta netta. Auguri al neo sindaco Cannizzaro, è una sconfitta evidente e chiara. Adesso è necessario fare un’analisi e anche delle scelte radicali da compiere”, ha dichiarato Irto.

Il senatore dem ha provato a leggere il risultato elettorale senza cercare una sola causa. Secondo Irto, il dato uscito dalle urne è il frutto di più fattori. Tra questi, anche il modo in cui si è costruita la coalizione a sostegno del centrosinistra.

“Una sconfitta di questo tipo, quando avviene in questo modo, ci dice che non c’è una sola responsabilità ma una serie di eventi. Anche a come la coalizione si è formata. Non c’è stata una pluralità molto ampia”.

Nel ragionamento di Irto entra anche il bilancio dell’amministrazione uscente. Il riferimento è alla fase segnata dalla sospensione dell’ex sindaco Giuseppe Falcomatà, che secondo il segretario regionale avrebbe inciso sul rapporto tra amministrazione e cittadini.

“Penso che l’amministrazione uscente, con la sospensione ingiusta per due anni, abbia anche un po’ scollato l’amministrazione dalla città e dai cittadini. Ci sono state una serie di concause”.

Irto ha riconosciuto che negli anni non si è riusciti a trovare una sintesi interna capace di rilanciare il partito e renderlo competitivo.

“Negli anni non si è riusciti a fare una sintesi nel PD reggino. Non basterà fare solo una riunione nei circoli. A Reggio Calabria, vista la dimensione del tema, serve un congresso straordinario”.

Il congresso, già comunicato ai livelli territoriali del partito, non servirà soltanto a scegliere un nuovo segretario cittadino. L’obiettivo, almeno nelle intenzioni del segretario regionale, è più ampio. Ricostruire un campo politico capace di presentarsi come alternativa al centrodestra.

“Una discussione che si apre e non solo per scegliere un nuovo segretario cittadino. Bisognerà ricostruire un campo politico per presentarsi come alternativa alla destra. In momenti straordinari servono scelte straordinarie”.

Il congresso straordinario diventa così il primo vero passaggio del dopo-voto per il PD reggino. Una fase che potrebbe portare anche a un rinnovamento dei ruoli di vertice in città, dopo un risultato elettorale che ha certificato la difficoltà del partito nel parlare a una parte larga dell’elettorato.

La sfida, adesso, sarà capire se l’autocritica annunciata da Irto resterà dentro il perimetro della discussione interna o se produrrà davvero un cambio di passo decisivo, politico e organizzativo.