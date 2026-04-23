Eventi, musica e press tour: al via lo Street Food 2026 a Reggio. Il programma di oggi

Fornelli accesi, mani e strumenti all’opera e poi tutti ad assaporare irresistibili specialità in una location d’eccezione: il lungomare Falcomatà

Fornelli accesi, mani e strumenti all’opera e poi tutti ad assaporare irresistibili specialità in una location d’eccezione: il lungomare Falcomatà. Ieri è ufficialmente iniziata l’edizione 2026 del Reggio Calabria Street Food Fest. La prima fermata di un vero e proprio viaggio del gusto che unisce lo Stretto per poi raggiungere Campania, Puglia e Abruzzo. Sapori e colori dei migliori piatti del cibo da strada saranno protagonisti fino a domenica 26 aprile nelle 48 casette, tutte da scoprire.

A tagliare il nastro Alberto Palella, amministratore unico di Eventivamente che ideato e organizzato l’evento. <h2>Taglio del nastro sul Lungomare: Palella e la “crescita” del format</h2> <blockquote>“Siamo di nuovo a Reggio Calabria e l’emozione è forte – ha detto Palella – ripartiamo insieme ai tanti operatori che proporranno le loro specialità. Abbiamo aggiunto più corsie al ponte del gusto inaugurato lo scorso anno, parliamo di food, vini ed eccellenze. Non a caso abbiamo deciso di allargare l’area show cooking. Ma non dimentichiamo che questa è un’occasione per valorizzare il territorio, le sue potenzialità. Ci dobbiamo credere”.</blockquote>

Un invito raccolto dal sindaco facente funzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace, presente al taglio del nastro. <blockquote>“Questa è l’anima autentica della città metropolitana, grazie a chi ha reso possibile tutto questo lavorando con impegno e passione. Un grande regalo e una grande occasione per il nostro territorio”.</blockquote>

Soddisfatto il sindaco facente funzione di Reggio Calabria, Domenico Battaglia. <blockquote>“Molto felici di essere di nuovo al fianco di Eventivamente, vogliamo migliorare sempre più puntando sulle potenzialità dello Stretto unito da tradizione e cultura e sullo spirito di crescita della nostra città”.</blockquote>

E infine “un benvenuto e un in bocca al lupo a tutti gli operatori dello Stretto e a chi proviene da fuori regione” da Alex Tripodi, assessore alle Attività Produttive del Comune di Reggio Calabria. <h2>Mascotte, pubblico e primi show cooking: protagonista Nino Rossi</h2>

Ma non poteva mancare la mascotte Bracioleone che ha salutato grandi e piccini e partecipato attivamente al momento clou dell’inaugurazione. E l’atmosfera si è fatta subito calda e accogliente, famiglie e ragazzi hanno affollato il Lungomare già dal tramonto.

Poi lo Street Food Fest ha ingranato la marcia più alta con l’apertura del primo dei nove show cooking previsti. Uno spazio con ben 70 posti, allestito da Gran Mirci come un vero e proprio ristorante che guarda lo Stretto. All’opera lo chef Nino Rossi direttamente Qafiz di Santa Cristina d’Aspromonte che ha conquistato una stella Michelin.

Rossi ha deliziato il palato degli ospiti con un piatto che ha celebrato la Calabria e la sua biodiversità: un risotto ai fiori di sambuco, vongole e pepe di Sechuan. <blockquote>“Una ricetta che parte dalla raccolta delle erbe spontanee – ha spiegato lo chef – al centro il sambuco, ingrediente straordinario con diverse sfaccettature”.</blockquote>

Ad esaltare ancor di più i sapori proposti da Rossi, i vini della tenuta Regina di Sant’Angelo.

Da un’eccellenza all’altra. Dietro ai fornelli hanno poi preso posto i maestri gelatieri Carmelo Caratozzolo e Andrea Serra, uniti dall’amore per la Calabria e dalla voglia di celebrarla attraverso i suoi prodotto tipici. Da qui è nato il dessert “Sapori dell’Aspromonte”, un gelato con olio evo e agrumi.

Dialogo sul territorio, ospiti e accesso agli show su Eventbrite

Lo show cooking, condotto dalla giornalista Valeria Zingale, ha offerto un’occasione per dialogare sulle tematiche del food e del territorio. Ospiti Piera Calderone, Diversity e Disability Manager Caronte & Tourist, Fabrizio Fanelli, responsabile commerciale Olio Pantaleo, il docente di Chimica degli Alimenti dell’Università di Messina, Nico Cicero e Francesco e Marco Idone, vinicoltori della tenuta Regina di Sant’Angelo.

Al fianco di chef e maestri gelatieri i ragazzi dell’Istituto Professionale alberghiero-turistico “Giovanni Trecroci” di Villa San Giovanni. Sarà possibile accedere agli altri Show tramite invito prenotabile gratuitamente sulla piattaforma www.eventbrite.it.

A rendere tutto ancora più travolgente gli artisti che si sono esibiti durante la serata: dai funambolici movimenti della Compagnia Joculares, protagonista con lo spettacolo “Mr. Sardella Show”, alla buona musica. Prima i brani selezionati da Alfredo Reni con la sua playlist “Cotti e suonati”, poi l’esibizione dal vivo sul palco montato a ridosso dell’area food con la Live Band Katia Crocè e Assioma Band. E infine tutti a ballare con le hit proposte nel Dj set di Enzo Romeo.

Press tour e marketing territoriale: focus su “Animautentica”

Il Reggio Calabria Street Food Fest promuove il cibo di strada di qualità, ma è anche un attrattore per fare conoscere le tradizioni e il patrimonio culturale reggino, divenendo un’incisiva azione di marketing territoriale.

Giornalisti e food blogger di tutta Italia parteciperanno al press tour organizzato per valorizzare le aziende locali specializzate nella produzione di vino, olio e formaggi e far scoprire le località di interesse storico e culturale della città metropolitana di Reggio Calabria con il suo brand territoriale “Animautentica”.

Programma di oggi, giovedì 23 aprile: musica, spettacoli e show cooking

Il programma di oggi, giovedì 23 aprile:

Ore 11.30 – 15.30 Alfredo Reni “Cotti e suonati”

“Cotti e suonati” Ore 18.30 Compagnia Joculares con gli spettacoli “Due Cuori e una Sinapsi” e “Aether”

con gli spettacoli “Due Cuori e una Sinapsi” e “Aether” Ore 18.30 – 20.00 Selezione musicale di sottofondo a cura di Alfredo Reni

Ore 18.30 – 21.00 Compagnia Joculares “I trampolieri“

“I trampolieri“ Ore 19.30 Repliche spettacoli Compagnia Joculares

Ore 20.00 Dj set Massimo Trunfio

Ore 21.30 Live Band Rocco al Quadrato

Ore 23.30 – 01.00 Dj set Massimo Trunfio

Show Cooking:

Ore 19

Martina Dodeci e Rushan Xhafaj , ristorante Demenna S. Marco D’Alunzio – Vincenzo Pennestrì , gelateria Sottozero (Reggio Calabria)

, ristorante Demenna S. Marco D’Alunzio – , gelateria Sottozero (Reggio Calabria) Piatto proposto: Sgombro scottato, gjize, latticello di yogurt e “scavuna”. Vino: azienda agricola Altomonte

Dessert: gelato “Scilla e Cariddi”, cioccolato bianco al bergamotto gelato all’olio evo e croccante di pistacchi

Ore 21

Giuseppe Raciti , ristorante Zash Riposto (Catania) 1 stella Michelin – Giuseppe Arena , gelateria Giuseppe Arena di Messina

, ristorante Zash Riposto (Catania) 1 stella Michelin – , gelateria Giuseppe Arena di Messina Piatto proposto: “Il mio uovo croccante, omaggio a Reggio”, cipolla rossa, caciocavallo silano, nduja e bergamotto. Vino: azienda agricola Caccamo

Dessert: gelato “Due anime in un sorbetto”, sorbetto di arancia rossa Val di Catania e nocciola Argimusco dei Nebrodi

Gli orari di apertura del Food Village

Giovedì 23 aprile: dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1

Venerdì 24 aprile: dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1

Sabato 25 aprile: dalle 13 all’1

Domenica 26 aprile: dalle 11 alle 24

Gli orari degli show cooking