Reggio premia l’impegno per l’ambiente: a Plastic Free Onlus il San Giorgio d’Oro

“In questi anni a Reggio siamo riusciti a costruire una squadra di oltre mille volontari che non hanno mai smesso di sperare di vedere Reggio fiorire e splendere come merita"

Un riconoscimento che va oltre il simbolo e diventa testimonianza concreta di impegno civico: Plastic Free Reggio Calabria è stata insignita del San Giorgio d’Oro 2026, la più alta benemerenza cittadina conferita dal Comune di Reggio Calabria, istituita nel 1993 e dedicata al patrono della città.

La cerimonia si è svolta al Teatro Cilea, alla presenza del sindaco Domenico Battaglia e dell’assessore Alex Tripodi, che hanno consegnato il riconoscimento a un gruppo che negli anni ha saputo distinguersi per il proprio impegno ambientale e sociale.

Le motivazioni del premio

Il premio viene assegnato ogni anno a personalità e realtà che rappresentano un esempio virtuoso per la comunità, contribuendo alla crescita culturale, sociale ed economica del territorio.

A Plastic Free Reggio Calabria il riconoscimento è stato conferito per il “costante e concreto impegno nella tutela dell’ambiente, nella promozione di buone pratiche sostenibili e nella sensibilizzazione della comunità sui temi della riduzione della plastica e del rispetto del territorio”.

Un percorso costruito con cittadini, volontari e istituzioni

Un riconoscimento che arriva al termine di un percorso costruito giorno dopo giorno, grazie al coinvolgimento attivo di cittadini, volontari e istituzioni, e che trova una delle sue espressioni più significative nel grande evento sul lungomare che, solo due settimane fa, ha visto la partecipazione di oltre 600 volontari.

Le parole di Ludovica Monteleone

“Per noi è un orgoglio immenso e un’emozione fortissima essere qui oggi – ha dichiarato Ludovica Monteleone, referente provinciale Plastic Free Onlus per Reggio Calabria – Abbiamo davvero dato anima e cuore per la nostra città, ma non abbiamo mai lavorato da soli”.

Un percorso collettivo, come sottolineato dalla stessa referente: “In questi anni a Reggio siamo riusciti a costruire una squadra di oltre mille volontari che non hanno mai smesso di sperare di vedere Reggio fiorire e splendere come merita. La dimostrazione è stato proprio il grandissimo atto d’amore compiuto in via Marina”.

Il ringraziamento a CityNow

Parole che mettono al centro il valore della partecipazione e della cittadinanza attiva, elementi che hanno reso Plastic Free un punto di riferimento sul territorio. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alla redazione di CityNow, che ha proposto pubblicamente la candidatura dell’associazione al riconoscimento.

Sulla stessa linea Serena Pensabene, vicereferente regionale Plastic Free: “Siamo davvero orgogliosi di questa proposta. Dal 2020 ad oggi ci mettiamo tutti i giorni il cuore in quello che facciamo. Siamo felici di stare al fianco della nostra città e continueremo a farlo. Questo riconoscimento è uno stimolo a impegnarci con ancora maggiore entusiasmo”.

Il messaggio che emerge con forza è rivolto a tutta la comunità: il cambiamento è possibile, ma passa dall’impegno condiviso. “Durante i nostri eventi non c’è distinzione, siamo tutti una grande squadra. Partecipano adulti, bambini, anziani. Il messaggio è prenderci cura della nostra città, e farlo in modo incondizionato”.