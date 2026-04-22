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San Giorgio d’Oro 2026, l’emozione di Plastic Free Rc: “Grazie per aver creduto in noi”

Il ringraziamento a CityNow per la proposta, l’orgoglio per il premio e un messaggio chiaro alla città: “Insieme si può cambiare davvero”

22 Aprile 2026 - 11:29 | Redazione

pensabene pensabene

Il San Giorgio d’Oro 2026 assegnato a Plastic Free Reggio Calabria è molto più di un riconoscimento simbolico. È il premio a un impegno costante, portato avanti negli anni da volontari, famiglie, associazioni e cittadini che hanno scelto di mettersi in gioco per il bene della città.

A margine della cerimonia al Teatro Cilea, a raccontare l’emozione di questo momento sono state Ludovica Monteleone, referente provinciale Plastic Free Onlus per Reggio Calabria, e Serena Pensabene vice referente regionale, che hanno voluto sottolineare non solo la soddisfazione per il traguardo raggiunto, ma anche la gratitudine verso chi ha sostenuto il percorso dell’associazione, a partire da CityNow.

L’emozione di Ludovica Monteleone

“Per noi è un orgoglio immenso e un’emozione fortissima essere qui oggi”, ha dichiarato Ludovica Monteleone. “Abbiamo davvero dato anima e cuore per la nostra città, ma non abbiamo mai lavorato da soli”.

Parole che raccontano bene il senso del percorso costruito da Plastic Free a Reggio Calabria. Un cammino collettivo, fatto di partecipazione e cittadinanza attiva, che ha trovato una delle sue immagini più forti nella grande iniziativa sul lungomare di due settimane fa.

“In questi anni a Reggio siamo riusciti a costruire una squadra di oltre mille volontari che non hanno mai smesso di sperare di vedere Reggio fiorire e splendere come merita”, ha aggiunto Monteleone. “La dimostrazione è stato proprio il grandissimo atto d’amore compiuto in via Marina”.

Nel suo intervento, Monteleone ha voluto ringraziare tutte le realtà che hanno accompagnato Plastic Free in questo percorso: cittadini, aziende, associazioni, testate locali e volontari.

“Se Plastic Free esiste a Reggio è grazie a tutte le persone che giorno dopo giorno hanno scelto di unirsi a noi, alle aziende, alle associazioni, ai giornali e alle testate locali che ci hanno appoggiato e supportato perché hanno condiviso la nostra causa”.

Un passaggio particolare è stato dedicato proprio a CityNow, che nei giorni scorsi aveva lanciato pubblicamente la proposta di assegnare il San Giorgio d’Oro ai referenti reggini dell’associazione.

“Un grazie doveroso anche a voi, perché senza il vostro supporto probabilmente non sarebbe stato così. CityNow è stata per noi un grandissimo appoggio durante tutte le nostre raccolte e vi dobbiamo anche questa giornata, così come a tutti gli altri”.

Serena Pensabene: “Questa proposta ci ha resi orgogliosi”

Sulla stessa linea anche Serena Pensabene, che ha voluto ribadire il valore della proposta avanzata dalla testata e l’importanza del riconoscimento ricevuto oggi.

“Siamo davvero orgogliosi di questa proposta”, ha affermato. “Ci abbiamo tenuto a ringraziare anche con tutti i nostri volontari la testata CityNow per questa proposta”.

Poi il senso più profondo di questi anni di impegno: “Dal 2020 ad oggi ci mettiamo tutti i giorni il cuore in quello che facciamo. Siamo felici di stare al fianco della nostra città, di impegnarci per la nostra città e continueremo a farlo. Questo riconoscimento è uno stimolo a farlo con ancora maggiore entusiasmo”.

Un messaggio alla città: la cittadinanza attiva può fare la differenza

Dalle parole delle referenti emerge anche un altro tema centrale: il messaggio rivolto a tutta la comunità reggina. Plastic Free, infatti, vuole essere anche un esempio concreto di partecipazione dal basso, oltre ogni appartenenza e oltre ogni divisione.

“Abbiamo dimostrato che la nostra narrazione è spesso disfattista e non realistica”, ha spiegato Monteleone. “Se vogliamo davvero, le cose possono cambiare. Si può fare la differenza anche con piccoli gesti”.

Serena Pensabene ha insistito sullo stesso concetto: “Durante i nostri eventi non c’è distinzione, siamo tutti una grande squadra e ci mettiamo in gioco per il bene della città. Partecipano adulti, bambini, anziani. Il messaggio è prenderci cura della nostra città, e farlo in modo incondizionato”.

Il San Giorgio d’Oro a Plastic Free nel giorno della Terra

Il riconoscimento arriva in una giornata dal forte valore simbolico, quella del 22 aprile, Giornata della Terra. E proprio questo aspetto è stato richiamato con forza da Ludovica Monteleone.

“Oggi penso che sia il modo migliore di celebrare la Giornata della Terra: dimostrare che insieme possiamo davvero cambiare le cose nella nostra città”.

Il San Giorgio d’Oro a Plastic Free Reggio Calabria assume così un significato che va oltre la cerimonia. È il premio a un modello di partecipazione, a un’idea concreta di comunità e a un gruppo di cittadini che, con costanza e passione, ha scelto di trasformare l’amore per Reggio in azione quotidiana.

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