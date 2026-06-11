Elezioni a Reggio, altro colpo di scena: Lascala supera Zimbalatti ed entra in Consiglio

A poche ore dalla proclamazione ufficiale dei consiglieri comunali eletti, arriva un nuovo colpo di scena dalle verifiche sui voti delle elezioni comunali di Reggio Calabria.

Così come accaduto pochi giorni fa con Saverio Pazzano, entrato in Consiglio comunale al posto di Imbalzano dopo il riconteggio definitivo della Commissione centrale, anche in Forza Italia cambia l’esito della sfida interna più combattuta.

Secondo quanto emerso al termine del riconteggio finale, Rocco Lascala supera Nino Zimbalatti per 3 voti ed entra in Consiglio comunale. Una novità destinata a modificare l’elenco degli eletti, proprio alla vigilia della proclamazione ufficiale, fissata per domani, venerdì 12 giugno, alle ore 18:30.

Lascala supera Zimbalatti dopo il riconteggio

Il testa a testa tra i due candidati di Forza Italia era stato tra i più serrati dell’intera tornata elettorale. Nei primi conteggi, Zimbalatti sembrava aver chiuso davanti a Lascala per appena cinque voti, conquistando così il quinto seggio azzurro a Palazzo San Giorgio.

Una distanza minima, che lasciava aperta la possibilità di ulteriori verifiche. Il riconteggio finale da parte della Commissione centrale ha però ribaltato il risultato iniziale: Rocco Lascala passa davanti e conquista il seggio in Consiglio comunale.

Per Nino Zimbalatti, consigliere comunale uscente, sfuma dunque la conferma nell’aula Battaglia.

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Secondo ribaltone dopo il caso Pazzano

Il caso Lascala-Zimbalatti arriva a pochi giorni da un altro ribaltone elettorale. Saverio Pazzano, candidato de “La Strada”, era infatti riuscito a entrare in Consiglio comunale per appena sette voti, prendendo il posto inizialmente attribuito a Imbalzano.

Due episodi che confermano quanto sia stata delicata e combattuta la fase post-voto a Reggio Calabria, con equilibri decisi da pochissime preferenze e verifiche decisive fino all’ultimo passaggio formale.

Un altro duello avvincente, all’interno della Lega, si decide addirittura per un voto. Vanessa Colica e Maria Nucera erano appaiate a 570 voti dopo i primi conteggi, dopo la conclusione delle verifiche invece, Colica risulta prima dei non eletti su Nucera per una sola preferenza. Non si tratta di un fatto secondario, tutt’altro: in caso di assessorato per Caridi o De Biasi, Colica entrerebbe in consiglio comunale.

Domani la proclamazione degli eletti

La novità arriva alla vigilia della proclamazione ufficiale dei consiglieri comunali eletti, in programma domani alle 18:30.

Da quel momento prenderà formalmente il via la nuova consiliatura guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro. Ma prima ancora dell’insediamento, il nuovo Consiglio comunale registra già i primi cambiamenti rispetto agli equilibri emersi nelle ore successive allo scrutinio.

L’ingresso di Rocco Lascala al posto di Nino Zimbalatti rappresenta l’ultimo colpo di scena di una fase elettorale che, a Reggio Calabria, continua a riservare sorprese fino alla proclamazione ufficiale.