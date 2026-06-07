Elezioni a Reggio, è ufficiale: Pazzano eletto per 7 voti. Pronto il ricorso
Il candidato de "la Strada" conquista un seggio a scapito di Alternativa Popolare. I voti definitivi
07 Giugno 2026 - 11:08 | di Pasquale Romano
L’Ufficio centrale per le elezioni comunali del Comune di Reggio Calabria, presieduto dal Presidente del Tribunale, Dott. Giuseppe Campagna, dà atto che i dati relativi ai voti riportati dai candidati alla carica di Sindaco sono divenuti definitivi a seguito della proclamazione del Sindaco, avvenuta in data 4 giugno 2026, alle ore 18:30.
Il candidato de “la Strada” Saverio Pazzano conquista un seggio a scapito di Alternativa Popolare. Secondo quanto raccolto, il partito di Massimo Ripepi farà ricorso certo delle proprie ragioni e di riottenere lo scranno a Palazzo San Giorgio.
Voti definitivi riportati dai candidati alla carica di Sindaco
Il prospetto dei voti ai candidati Sindaco riporta complessivamente 90.112 voti validi, così distribuiti: 59.109 voti a Cannizzaro, 4.663 a Lamberti Castronuovo, 22.277 a Battaglia e 4.063 a Pazzano.
Voti definitivi di lista
L’Ufficio centrale dà altresì atto che i voti di lista sono definitivi e risultano i seguenti:
Ai fini dell’ammissione al riparto, il quorum del 3% è pari a 2.704 voti, calcolato sui voti validi riportati dai candidati Sindaco. Le istruzioni ministeriali precisano che tale soglia deve essere rapportata ai voti complessivamente espressi per i candidati Sindaco e non ai soli voti di lista.
Riparto dei seggi
Applicando la legge elettorale e il metodo D’Hondt, la distribuzione dei 32 seggi risulta la seguente:
Il gruppo collegato al Sindaco proclamato, Francesco Cannizzaro, consegue già più del 60% dei seggi del Consiglio comunale. Pertanto non si procede ad alcuna ulteriore attribuzione a titolo di premio di maggioranza. In tale ipotesi i seggi restano attribuiti secondo il riparto ordinario e, all’interno dei gruppi, sono distribuiti tra le liste con il metodo D’Hondt.
Riparto interno dei seggi
Nel riparto tra gruppi, il margine è ampio: il gruppo Cannizzaro perderebbe il ventitreesimo seggio solo con 6.235 voti in meno. In alternativa, il gruppo Battaglia conquisterebbe un seggio ulteriore con 2.440 voti in più.
Nel riparto interno al gruppo Cannizzaro, l’ultimo seggio attribuito è quello assegnato alla lista CANNIZZARO SINDACO. Tale seggio non è stato raggiunto dalla lista ALTERNATIVA POPOLARE per 102 voti.
Nel riparto interno al gruppo Battaglia, l’ultimo seggio attribuito è quello assegnato alla lista AVANTI-PSI – ITALIA VIVA – PRI – CASA RIFORMISTA. Tale seggio non è stato raggiunto dalla lista BATTAGLIA SINDACO per 46 voti.
Pertanto, il seggio più vicino alla contesa è quello interno al gruppo Battaglia, tra AVANTI-PSI – ITALIA VIVA – PRI – CASA RIFORMISTA e BATTAGLIA SINDACO.
Verifica delle preferenze
L’Ufficio centrale sta ora procedendo alla verifica delle preferenze.
Considerate le numerose incoerenze emerse nel corso dei controlli, l’attività viene svolta con criterio progressivo: dapprima mediante verifica dei verbali di sezione e, successivamente, per tutte le liste e per tutti i candidati, mediante riscontro delle preferenze risultanti dalle tabelle di scrutinio con frontespizio rosso.
Le incoerenze riscontrate riguardano, in termini generali, difformità tra verbali, prospetti riepilogativi e tabelle di scrutinio, nonché disallineamenti numerici che rendono necessario un controllo documentale completo prima della determinazione definitiva delle cifre individuali dei candidati alla carica di consigliere comunale.
Limiti dei poteri dell’Ufficio centrale
L’attività dell’Ufficio centrale non costituisce riesame del voto espresso dagli elettori, ma verifica documentale e aritmetica degli atti elettorali disponibili.
L’Ufficio centrale può riepilogare i dati, determinare le cifre elettorali di lista, di gruppo e individuali, procedere al riparto dei seggi e verbalizzare le difformità riscontrate.
Non può invece riesaminare le schede, né modificare discrezionalmente i risultati sezionali.
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