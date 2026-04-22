San Giorgio d’Oro 2026, cerimonia al Cilea: tra i premiati anche Plastic Free Rc

Reggio Calabria si prepara alla cerimonia del San Giorgio d’Oro 2026, la massima benemerenza cittadina, in programma oggi, mercoledì 22 aprile, alle ore 10 al Teatro Comunale “Francesco Cilea”.

L’evento è organizzato dal Comune e vedrà anche la partecipazione dei ragazzi impegnati nei laboratori di Music Producer e Storytelling del centro di aggregazione giovanile “GenerAttivi”, nell’ambito del progetto “POC_RC Largo ai Giovani”.

Come ogni anno, il riconoscimento sarà consegnato a personalità che si sono distinte in campo civile, sociale e professionale, contribuendo a dare lustro alla città e a rafforzare il senso di appartenenza della comunità reggina.

Secondo quanto trapela alla vigilia della cerimonia, quella del 2026 dovrebbe essere un’edizione particolarmente ampia, con un numero di premiati molto elevato, probabilmente oltre quota 30.

Tra i nomi che dovrebbero essere chiamati sul palco del Cilea figurano Mario Nasone, presidente Agape, l’ex presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì, l’artista Santo Palumbo, Santo Strati, Peppe Rotta, giornalista e ispettore del lavoro, Vittorio Caminiti, presidente dell’Accademia del Bergamotto, Salvatore Borzachiello, admin di Igers Reggio Calabria, l’architetto Pietro Bova, il presidente Inps Gabriele Fava, l’attore Marcello Fonte, e lo storico medico della Reggina Pasquale Favasuli. Tra i riconoscimenti attesi anche quello alla memoria di Francesco Camera, regista teatrale molto apprezzato in città.

Tra i nomi più significativi di questa edizione c’è quello di Plastic Free Reggio Calabria. Una presenza che assume un valore particolare anche per CityNow. Solo pochi giorni fa, infatti, il giornale aveva proposto pubblicamente di assegnare il San Giorgio d’Oro ai referenti reggini dell’associazione, sottolineandone il lavoro quotidiano sul territorio e il forte valore educativo costruito attraverso iniziative, mobilitazione civica e tutela dell’ambiente.

CityNow ringrazia l’amministrazione comunale per avere accolto una proposta che andava in una direzione chiara: premiare chi, ogni giorno, opera concretamente per il bene del territorio.

L’attesa, a questo punto, è tutta per la cerimonia di questa mattina. Il Teatro Cilea si prepara ad accogliere una lunga lista di protagonisti del mondo civile, culturale, sociale, artistico e professionale reggino.